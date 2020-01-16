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В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
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РИА Новости

В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас

04:28 16.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи
Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи. Архивное фото
ООН, 16 янв - РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что на встрече лидеров РФ и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса в январе будут обсуждаться двусторонние отношения, перспективы решения палестино-израильского конфликта, а также ситуация вокруг Сирии и Ливии.
Ранее сообщалось, что Путина ждут с визитом в Палестине 23 января. По словам палестинского посла в Москве Абдельхафиза Нофаля, в ходе поездки запланированы переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом. После визита Путина в Вифлеем Палестина планирует пригласить делегацию из РФ. Как отмечал Нофаль, ожидается, что в российской делегации будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, замглавы МИД Михаил Богданов, помощник президента Юрий Ушаков.
"Визит господина Путина является чрезвычайно важным для нас. Он проведет глубокую и подробную дискуссию с президентом Махмудом Аббасом по двусторонним отношениям, по поводу перспектив палестино-израильского урегулирования. Они обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию, Ливию в числе прочих", - сказал аль-Малики журналистам.
По его словам, в Палестине "примут президента Путина и президента (Франции Эммануэля -ред.) Макрона 22 и 23 января".
Президент РФ Владимир Путин
14 января, 19:25
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Рияд аль-МаликиБлижний ВостокМахмуд АббасВладимир ПутинРоссияПалестинаВ мире
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