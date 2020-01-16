В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас

Ранее сообщалось, что Путина ждут с визитом в Палестине 23 января. По словам палестинского посла в Москве Абдельхафиза Нофаля, в ходе поездки запланированы переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом. После визита Путина в Вифлеем Палестина планирует пригласить делегацию из РФ. Как отмечал Нофаль, ожидается, что в российской делегации будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, замглавы МИД Михаил Богданов, помощник президента Юрий Ушаков.