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В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
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РИА Новости

В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе

04:15 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
ООН, 15 янв – РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики не верит, что у США есть мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Ранее информационный портал Axios сообщил, что Израиль предполагает, что администрация президента США Дональда Трампа обнародует свой мирный план для Ближнего Востока до очередных выборов в Израиле 2 марта. По данным портала, визит эмиссара Трампа Ави Берковица в Израиль на этой неделе стал частью подготовки к его публикации. Берковиц встречался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Белый дом от комментариев отказался.
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Администрация Трампа уже дважды откладывала публикацию плана, который разрабатывается с 2017 года.
"Я уже много раз слышал, как они (администрация США - ред.) повторяли это. Но они ни разу не исполнили того, о чем говорили. Я не верю им", - сказал аль-Малики журналистам.
"Вы слышали одно и то же обещание столько раз, и они его ни разу не выполнили. Вы верите им в этот раз? Чем этот раз отличается от других? Я сомневаюсь, есть ли (какой-то – ред.) план", - добавил он.
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Рияд аль-МаликиБлижний ВостокПалестинаСШАИзраильВ мире
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