В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе

"Я уже много раз слышал, как они (администрация США - ред.) повторяли это. Но они ни разу не исполнили того, о чем говорили. Я не верю им", - сказал аль-Малики журналистам.

"Вы слышали одно и то же обещание столько раз, и они его ни разу не выполнили. Вы верите им в этот раз? Чем этот раз отличается от других? Я сомневаюсь, есть ли (какой-то – ред.) план", - добавил он.