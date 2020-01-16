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В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
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РИА Новости

В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"

03:47 16.01.2020
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© KHALED DESOUKI / AFP Виды Каира
Виды Каира
© KHALED DESOUKI / AFP
Виды Каира. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Египетское министерство внутренних дел заявило, что задержало группу лиц, связанных с Турцией, занимавшихся дискредитацией образа Египта на международной арене и иной неправомерной деятельностью.
Ранее в среду турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что египетская полиция провела обыск в его каирском офисе, четыре сотрудника взяты под стражу и увезены в неизвестном направлении, среди задержанных один гражданин Турции. Турецкий МИД заявил, что решительно осуждает задержание. Поверенный в делах Египта в Анкаре был вскоре вызван в турецкое внешнеполитическое ведомство.
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Как отмечается в заявлении МВД Египта в Facebook, силы национальной безопасности задержали один из "турецких информационных электронных комитетов" в рамках усилий, направленных на "раскрытие планов террористической группировки "Братья-мусульмане" (террористическая организация, запрещена в РФ) и поддерживающих ее государств по нанесению ущерба стране (Египту – ред.) и разрушению ее устоев".
Министерство сообщило, что были задержаны четыре члена этого "комитета", один из них является турецким гражданином, остальные трое, согласно заявлению, - члены группировки "Братья-мусульмане".
МВД подчеркнуло, что "комитет" действовал под прикрытием исследовательского центра, который был создан "Братьями-мусульманами" при поддержке Турции. Сообщается, что он "готовил негативные сообщения, в которых содержалась ложная и сфабрикованная информация о политической и экономической ситуации, а также обстановке в сферах безопасности и прав" в Египте.
В заявлении также отмечается, что "эта информация затем передавалась в штаб-квартиру агентства в Турции".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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