В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"

Министерство сообщило, что были задержаны четыре члена этого "комитета", один из них является турецким гражданином, остальные трое, согласно заявлению, - члены группировки "Братья-мусульмане".

МВД подчеркнуло, что "комитет" действовал под прикрытием исследовательского центра, который был создан "Братьями-мусульманами" при поддержке Турции. Сообщается, что он "готовил негативные сообщения, в которых содержалась ложная и сфабрикованная информация о политической и экономической ситуации, а также обстановке в сферах безопасности и прав" в Египте.