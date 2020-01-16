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США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
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РИА Новости

США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ

03:40 16.01.2020
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© AP Photo / Karim KadimАмериканские инструкторы в Ираке
Американские инструкторы в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Американские инструкторы в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американские военные возобновили совместные операции с Ираком против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, прерванные в начале января, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух неназванных американских высокопоставленных военных.
По их словам, США и Ирак вновь начали проводить операции в среду. Они подчеркнули, что военные хотели возобновить их как можно скорее, чтобы "подавить любую пропаганду о победе" со стороны ИГ* после приостановки американо-иракского сотрудничества в этой сфере.
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Ранее возглавляемая США международная коалиция против ИГ* объявила о "прекращении тренировок вместе с (иракскими) партнерами и поддержки операций против ИГ*" в связи с нападениями на военные базы в Ираке.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
После убийства Сулеймани в Багдаде иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода иностранных войск из страны. В связи с этим коалиция приостановила сотрудничество с Ираком в борьбе с ИГ,* сосредоточившись на обеспечении своей безопасности, а также, по данным СМИ, начала передислокацию штаба из Багдада в Кувейт. Борьба с ИГ* в последние годы была главным поводом для обоснования присутствия войск США в Ираке и Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоВооруженные силы СШАИракСШАВ мире
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