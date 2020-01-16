Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T09:11+0300
https://ria.ru/20200116/1563475732.html
Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/63/1563416340_0:124:3072:1852_1036x0_80_0_0_1adf07eb0987ee88afed2efe605e1b7d.jpg
РИА Новости

Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера

03:26 16.01.2020 (обновлено: 09:11 16.01.2020)
18517
© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. При изменении Конституции России необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право отправить в отставку премьера, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства, после чего назначает его сам. В послании Федеральному собранию в среду Путин предложил доверить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера. При этом, по его словам, за президентом должно сохраняться право отстранять от должности премьера, его заместителей и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

"Я считаю, что следует более строго определить основания, по которым он (премьер. — Прим. ред.) может быть снят президентом", — сказал Кудрин РИА Новости, комментируя предложенные президентом поправки в Конституцию.

Он также предложил убрать "серые зоны" в разделении полномочий между первыми лицами государства. Собеседник агентства отметил, что сейчас любое поручение президента премьер должен исполнить в любой момент.
"В данном случае не всегда это соответствует той политике, которую проводит правительство. Тогда нужно определить, кто отвечает за конечный результат этой политики", — пояснил Кудрин.
Накануне Владимир Путин в послании Федеральному собранию вынес на обсуждение несколько поправок в Конституцию, способных изменить политическую систему страны. После этого Дмитрий Медведев объявил, что он и его правительство в полном составе уходят в отставку. Президент уже предложил возглавить кабмин главе ФНС Михаилу Мишустину.
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 17:47
Революция сверху. Суть предложенных Путиным изменений в Конституцию
7695315141
Обсудить 21
Послание президента России Федеральному собраниюАлексей КудринГосдума РФПравительство РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
Не могу сказать, что мне очень нравился Медведев , но считаю, в условия санкций его команда задачи выполняла глобального характера. Крымский мост, порты в Питере, Арктика, Владивосток, энергонезависимость Калининграда, оборона страны и ещё многое можно перечислять. Да, народ в это время немного ущемлён был, но ведь и мы , в семье, когда покупаем что-то серьезное, начинаем экономить на себе же. А пенсионерам , в трудное время, и дети могли бы помочь. Кому помогают, те живут нормально. А есть и такие «любящие дети» , которые своих пенсионеров обирают как липку.
16 января, 08:03
КДКлара Ден
11101012
Однажды, этот умник",вбухал всю заначку России,в облигации США,под 2% годовых,а теперь нам даёт советы- как жить дальше! А своему народу, можно и под 10% годовых давать правда?, и главное -банкам нужно помогать,а то не дай бог разваляться, прибыли-то нет!
16 января, 08:04
Robin Bobin
1700000
Рекомендуем
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой прокомментировал отставку правительства
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"
Кинорежиссёр и актер Никита Михалков
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Мужчина с флагом Польши
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Спутник на Земной орбите
"Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27В Челябинске автомобиль упал с моста в реку
10:24Нилов: состав правительства на встрече Мишустина с ЛДПР не обсуждался
10:23СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной
10:21В Петербурге эвакуировали еще четыре суда после писем о минировании
10:18В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
10:18Эксперт: поправки в Конституцию увеличат ответственность ветвей власти
10:17В Госдуме началась встреча Мишустина с фракцией КПРФ
10:17Россия и Сирия осудили переброску американских войск на Ближний Восток
10:14Путин поздравил Ланового с 86-летием
10:12Число пострадавших в ДТП в Ульяновской области выросло до 14 человек
10:11Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию
10:10Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:09Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на Сейшелах в 2019 году
10:08Лавров встретился с президентом Узбекистана
10:04Трое пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в тяжелом состоянии
10:03Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин
10:02В Алтайском крае задержанный покончил с собой в отделе полиции
09:58Мишустин заявил о готовности к работе в должности премьера
09:57Котюков назвал роспуск правительства неожиданностью
09:56Журналисты примут участие в подготовке предложений по Конституции
Лента новостейМолния