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Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
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РИА Новости

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

03:06 16.01.2020 (обновлено: 10:02 16.01.2020)
161424
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте
БЕЙРУТ, 16 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие ранее организовали пикет напротив посольства России в Бейруте около полицейского участка, где находятся задержанные во вторник демонстранты. Митингующие требуют освободить их соратников. Жандармы оттеснили собравшихся от здания управления полиции, однако к месту беспорядков продолжают стекаться участники протестов.
Протестные акции в Бейруте
Вчера, 23:45
Российские дипломаты в Бейруте не пострадали во время столкновений
Ранее полиция применила силу для разгона демонстрантов у управления "Саканет Хелю" после того, как они на протяжении более получаса провоцировали жандармов, забрасывая их камнями.
Полиция выпустила около десяти из 59 задержанных, при этом в ходе столкновений на Корниш эль-Мазраа были задержаны другие участники акции.
К месту событий стягиваются подразделения армии и кареты скорой помощи. Собравшиеся скандируют "мирная демонстрация", однако жандармы преследуют группы протестующих.
Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
01:21
В Бейруте не менее 35 человек пострадали при столкновениях с полицией
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РоссияБейрутЛиванПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Дикари... надо было давно уже использывать травматическое оружие. Государство, которое под давлением бунтовщиков, нарушая собственные законы выпускает задержанных, обречено на вымирание.
16 января, 05:15
Владимир П.
46001117
"Скандируя - мирная демонстрация". Плакат еще нарисуйте - "онижедети". Чьи же ушки тут так явно торчат. полосатые такие?
16 января, 05:36
Илья Золотов
54000011
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