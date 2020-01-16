Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

Протестующие ранее организовали пикет напротив посольства России в Бейруте около полицейского участка, где находятся задержанные во вторник демонстранты. Митингующие требуют освободить их соратников. Жандармы оттеснили собравшихся от здания управления полиции, однако к месту беспорядков продолжают стекаться участники протестов.
Ранее полиция применила силу для разгона демонстрантов у управления "Саканет Хелю" после того, как они на протяжении более получаса провоцировали жандармов, забрасывая их камнями.
Полиция выпустила около десяти из 59 задержанных, при этом в ходе столкновений на Корниш эль-Мазраа были задержаны другие участники акции.
К месту событий стягиваются подразделения армии и кареты скорой помощи. Собравшиеся скандируют "мирная демонстрация", однако жандармы преследуют группы протестующих.