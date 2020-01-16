Сенат США рассмотрит торговое соглашение с Мексикой и Канадой

"Мы ожидаем, что Сенат закончит (рассмотрение) USMCA завтра и отправит это знаковое торговое соглашение президенту Трампу для его подписи", - сказал сенатор.

В случае одобрения в сенате соглашение поступит на подпись президенту Дональду Трампу, который и был инициатором выработки документа.

Ранее соглашение было одобрено палатой представителей.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы введения пошлин США на товары из Канады и Мексики со стороны администрации Дональда Трампа.