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Сенат США рассмотрит торговое соглашение с Мексикой и Канадой
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РИА Новости

Сенат США рассмотрит торговое соглашение с Мексикой и Канадой

02:58 16.01.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Сенат США рассмотрит в четверг торговое соглашение с Мексикой и Канадой (USMCA), сообщил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.
"Мы ожидаем, что Сенат закончит (рассмотрение) USMCA завтра и отправит это знаковое торговое соглашение президенту Трампу для его подписи", - сказал сенатор.
В случае одобрения в сенате соглашение поступит на подпись президенту Дональду Трампу, который и был инициатором выработки документа.
Ранее соглашение было одобрено палатой представителей.
Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы введения пошлин США на товары из Канады и Мексики со стороны администрации Дональда Трампа.
Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. После подписания изменений он должен пройти ратификацию в парламентах стран. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.
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20 декабря 2019, 05:14
Кандидаты-демократы разошлись во мнениях о торговом соглашении USMCA
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Митч МакконнеллСенат СШАКанадаМексикаСШАВ миреЭкономика
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