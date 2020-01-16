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Культура
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Спектакль "Дядя Ваня" Театра Наций откроет "Русские сезоны" в Париже
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РИА Новости

Спектакль "Дядя Ваня" Театра Наций откроет "Русские сезоны" в Париже

02:38 16.01.2020 (обновлено: 10:24 16.01.2020)
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© РИА Новости / Даниил Низамутдинов, Владимир ДобровольскийЗимний Париж
Зимний Париж
© РИА Новости / Даниил Низамутдинов, Владимир Добровольский
Зимний Париж . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" Театр Наций покажет в Париже спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова в постановке художественного руководителя парижского театра Одеон Стефана Брауншвейга, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Десять представлений спектакля "Дядя Ваня" состоятся на сцене парижского театра Одеон с 16 по 19 и с 21 по 26 января. В главных ролях французская публика увидит известных артистов Евгения Миронова (Войницкий), Юлию Пересильд и Елизавету Боярскую (Елена Андреевна), Виктора Вержбицкого (Серебряков), Анатолия Белого (Астров).
"Миссия театра Одеон – представить зарубежные спектакли на языке оригинала и открывать новые художественные веяния, как Европы, так и стран, лежащих за ее границами. Театр Наций в Москве ведет схожую работу, приглашая режиссеров со всех концов света ставить спектакли с русскими актерами. Спектакль "Дядя Ваня" как раз и являет собой образец такого пересечения, и поэтому нам так интересно представлять его в Париже", - считает Брауншвейг.
Режиссер отметил, что "парижская публика очень высоко ценит русских актеров, и спектакли по Чехову на русском языке вызывают неизменный ажиотаж".
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Московская премьера "Дяди Вани" состоялась в сентябре прошлого года и стала первым опытом сотрудничества Стефана Брауншвейга с российским театром. К этой работе, по его словам, он шел почти 40 лет. На счету режиссера много постановок по произведениям классиков, но к Чехову у него особое отношение.
"Общая вовлеченность актеров, их личный творческий подход, а также моя радикальная работа с текстом "Дяди Вани" позволили создать спектакль, одновременно соответствующий замыслу автора и вписанный в сегодняшний день", - подчеркнул Брауншвейг.
"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю, выступления с успехом прошли в Японии, Италии, Германии. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", станут Франция, Бельгия и Люксембург.
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КультураТеатр нацийФранцияПариж
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