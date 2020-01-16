Спектакль "Дядя Ваня" Театра Наций откроет "Русские сезоны" в Париже

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" В рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" Театр Наций покажет в Париже спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова в постановке художественного руководителя парижского театра Одеон Стефана Брауншвейга, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Десять представлений спектакля "Дядя Ваня" состоятся на сцене парижского театра Одеон с 16 по 19 и с 21 по 26 января. В главных ролях французская публика увидит известных артистов Евгения Миронова (Войницкий), Юлию Пересильд и Елизавету Боярскую (Елена Андреевна), Виктора Вержбицкого (Серебряков), Анатолия Белого (Астров).

"Миссия театра Одеон – представить зарубежные спектакли на языке оригинала и открывать новые художественные веяния, как Европы, так и стран, лежащих за ее границами. Театр Наций в Москве ведет схожую работу, приглашая режиссеров со всех концов света ставить спектакли с русскими актерами. Спектакль "Дядя Ваня" как раз и являет собой образец такого пересечения, и поэтому нам так интересно представлять его в Париже", - считает Брауншвейг.

Режиссер отметил, что "парижская публика очень высоко ценит русских актеров, и спектакли по Чехову на русском языке вызывают неизменный ажиотаж".

Московская премьера "Дяди Вани" состоялась в сентябре прошлого года и стала первым опытом сотрудничества Стефана Брауншвейга с российским театром. К этой работе, по его словам, он шел почти 40 лет. На счету режиссера много постановок по произведениям классиков, но к Чехову у него особое отношение.

"Общая вовлеченность актеров, их личный творческий подход, а также моя радикальная работа с текстом "Дяди Вани" позволили создать спектакль, одновременно соответствующий замыслу автора и вписанный в сегодняшний день", - подчеркнул Брауншвейг.