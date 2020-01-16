Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T02:33+0300
https://ria.ru/20200116/1563475440.html
В Москве в четверг приступят к делу об угрозах судье Криворучко
https://cdn21.img.ria.ru/images/156089/00/1560890030_0:159:2966:1827_1036x0_80_0_0_263e7353168fda751485064fc8ad7672.jpg
РИА Новости

В Москве в четверг приступят к делу об угрозах судье Криворучко

02:33 16.01.2020
711
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Вересов в Басманном суде Москвы
Алексей Вересов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Алексей Вересов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению по существу дела жителя Удмуртии Алексея Вересова, которого обвиняют в угрозах московскому судье Алексею Криворучко, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 10.00.
Вересову вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи), санкция которой - до трех лет лишения свободы. Ранее мужчина содержался в СИЗО из-за более тяжкого обвинения, однако следствие освободило его от ответственности по статье о призывах к экстремистской деятельности, после чего Вересова освободили из изолятора под подписку о невыезде.
Следствие полагает, что Вересов разместил в сети материал, "содержащий угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им служебных обязанностей". В социальной сети "ВКонтакте" на странице пользователя Алексея Вересова фотографию судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко сопровождает комментарий "сожгите его".
Подозреваемые в высказывании угроз в адрес судьи и призывами к осуществлению экстремистской деятельности
24 декабря 2019, 13:50
СК прекратил дело против фигуранта дела об угрозах судье Криворучко
По делу об угрозах московскому судье ранее проходили еще три фигуранта - Евгений Ерзунов, его товарищ Сергей Половец и Михаил Квасов. Однако позднее СК прекратил дело в отношении Половца "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления". При этом Ерзунов был приговорен к штрафу в размере 110 тысяч рублей, а Квасов находится под подпиской о невыезде.
В конце сентября пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлек за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводилась к откровенной травле председательствующего судьи".
Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии, признав его виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. За молодого человека – начинающего актера - вступились многие публичные люди, уже 30 сентября Мосгорсуд изменил приговор Криворучко, смягчив категорию тяжести преступления и назначив Устинову наказание в виде одного года условного заключения.
Кресло судьи. Архивное фото
7 декабря 2016, 11:38
В России растет число угроз судьямУгрожают физической расправой, а также повреждением личного имущества судей, заявил гендиректор судебного департамента при ВС России Александр Гусев.
1130011
Обсудить 0
Алексей Криворучко (судья)Следственный комитет РФМещанский суд г. МосквыРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК рассказали о жительнице Воронежа, выбросившей дочь из купе поезда
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой прокомментировал отставку правительства
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Кинорежиссёр и актер Никита Михалков
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24Нилов: состав правительства на встрече Мишустина с ЛДПР не обсуждался
10:23СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной
10:21В Петербурге эвакуировали еще четыре суда после писем о минировании
10:18В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
10:18Эксперт: поправки в Конституцию увеличат ответственность ветвей власти
10:17В Госдуме началась встреча Мишустина с фракцией КПРФ
10:17Россия и Сирия осудили переброску американских войск на Ближний Восток
10:14Путин поздравил Ланового с 86-летием
10:12Число пострадавших в ДТП в Ульяновской области выросло до 14 человек
10:11Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию
10:10Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:09Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на Сейшелах в 2019 году
10:08Лавров встретился с президентом Узбекистана
10:04Трое пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в тяжелом состоянии
10:03Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин
10:02В Алтайском крае задержанный покончил с собой в отделе полиции
09:58Мишустин заявил о готовности к работе в должности премьера
09:57Котюков назвал роспуск правительства неожиданностью
09:56Журналисты примут участие в подготовке предложений по Конституции
09:53Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Лента новостейМолния