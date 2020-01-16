В Москве в четверг приступят к делу об угрозах судье Криворучко

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению по существу дела жителя Удмуртии Алексея Вересова, которого обвиняют в угрозах московскому судье Алексею Криворучко, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 10.00.

Вересову вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи), санкция которой - до трех лет лишения свободы. Ранее мужчина содержался в СИЗО из-за более тяжкого обвинения, однако следствие освободило его от ответственности по статье о призывах к экстремистской деятельности, после чего Вересова освободили из изолятора под подписку о невыезде.

Следствие полагает, что Вересов разместил в сети материал, "содержащий угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им служебных обязанностей". В социальной сети "ВКонтакте" на странице пользователя Алексея Вересова фотографию судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко сопровождает комментарий "сожгите его".

По делу об угрозах московскому судье ранее проходили еще три фигуранта - Евгений Ерзунов, его товарищ Сергей Половец и Михаил Квасов. Однако позднее СК прекратил дело в отношении Половца "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления". При этом Ерзунов был приговорен к штрафу в размере 110 тысяч рублей, а Квасов находится под подпиской о невыезде.

В конце сентября пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлек за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводилась к откровенной травле председательствующего судьи".