В Париже "Дядя Ваня" даст старт "Русским сезонам"

ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Спектакль "Дядя Ваня" в исполнении артистов Спектакль "Дядя Ваня" в исполнении артистов Государственного театра Наций , показ которого на сцене парижского театра Одеон состоится в четверг, положит начало фестивалю "Русские сезоны", который пройдет во Франции в 2020 году.

Как ранее заявила и. о. вице-премьера РФ Ольга Голодец, "было неожиданным предложение французских коллег о том, чтобы именно русская классика, именно Чехов стал тем произведением, которое откроет обширную программу "Русских сезонов".

Чеховская пьеса "Дядя Ваня" в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга стала премьерой сезона в Театре Наций. Это первая постановка Брауншвейга, который является одним из лидеров европейской режиссуры, в России. Во Франции режиссер уже работал с драматургией Чехова, в его репертуаре – "Чайка", "Три сестры", "Вишневый сад". К работе над "Дядей Ваней", по словам Брауншвейга, он шел почти 30 лет.

Для парижских зрителей в четверг на сцену поднимутся худрук Театра Наций Евгений Миронов в роли Войницкого, Елизавета Боярская в роли Елены Андреевны, Виктор Вержбицкий, исполнивший Серебрякова, и Анатолий Белый, сыгравший Астрова.