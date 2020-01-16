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В Париже "Дядя Ваня" даст старт "Русским сезонам"
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РИА Новости

В Париже "Дядя Ваня" даст старт "Русским сезонам"

02:23 16.01.2020 (обновлено: 10:25 16.01.2020)
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© Фото : пресс-служба Театра НацийПостановка "Дядя Ваня"
Постановка Дядя Ваня
© Фото : пресс-служба Театра Наций
Постановка "Дядя Ваня"
ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Спектакль "Дядя Ваня" в исполнении артистов Государственного театра Наций, показ которого на сцене парижского театра Одеон состоится в четверг, положит начало фестивалю "Русские сезоны", который пройдет во Франции в 2020 году.
Как ранее заявила и. о. вице-премьера РФ Ольга Голодец, "было неожиданным предложение французских коллег о том, чтобы именно русская классика, именно Чехов стал тем произведением, которое откроет обширную программу "Русских сезонов".
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Чеховская пьеса "Дядя Ваня" в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга стала премьерой сезона в Театре Наций. Это первая постановка Брауншвейга, который является одним из лидеров европейской режиссуры, в России. Во Франции режиссер уже работал с драматургией Чехова, в его репертуаре – "Чайка", "Три сестры", "Вишневый сад". К работе над "Дядей Ваней", по словам Брауншвейга, он шел почти 30 лет.
Для парижских зрителей в четверг на сцену поднимутся худрук Театра Наций Евгений Миронов в роли Войницкого, Елизавета Боярская в роли Елены Андреевны, Виктор Вержбицкий, исполнивший Серебрякова, и Анатолий Белый, сыгравший Астрова.
"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. В рамках фестиваля в одном из государств на протяжении года проходят гастроли российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев РФ, фестивали искусства, премьеры российского кино и другие проекты. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, в 2018 покорили Италию, в 2019 эстафета перешла Германии, а затем ее приняли Франция, Бельгия и Люксембург.
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Театр нацийЕвгений МироновЕлизавета БоярскаяФранцияПариж
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