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Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе граждан Канады
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РИА Новости

Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе граждан Канады

02:15 16.01.2020
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© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране в киевском аэропорту "Борисполь"
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране в киевском аэропорту Борисполь
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране в киевском аэропорту "Борисполь"
КИЕВ, 16 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил посольство Канады в Киеве и почтил память канадских граждан, погибших в результате катастрофы украинского самолета в Иране, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.
"Президент Украины сделал запись в книге памяти, размещенной в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во время общения с послом Канады на Украине Ларисой Галадза Зеленский выразил соболезнования канадскому народу. Посол поблагодарила Украину за сотрудничество в расследовании катастрофы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Тегеран игнорирует запросы по расследованию катастрофы, заявил Киев
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737Владимир ЗеленскийКанадаИранУкраинаВ мире
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