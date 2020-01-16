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Сенат США в четверг начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа
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РИА Новости

Сенат США в четверг начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа

02:10 16.01.2020
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Сенат США в четверг начнет рассмотрение обвинений президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, сообщил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.
Выступая в сенате, Макконнелл заявил, что в четверг в полдень (20.00 мск) заслушают обвинителей из палаты представителей, которые представят сенаторам статьи обвинения Трампа.
Президент США Дональд Трамп, 9 января 2020 года
Вчера, 19:10
Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
В тот же день будет приведен к присяге глава Верховного суда, который будет рассматривать процесс в сенате, где сенаторы будут играть роль присяжных.
Палата представителей проголосовала в среду за передачу дела об импичменте президенту Дональду Трампу в сенат.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.
Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСенат СШАПалата представителей СШАСШАВ мире
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