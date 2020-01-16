Сенат США в четверг начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа

Выступая в сенате, Макконнелл заявил, что в четверг в полдень (20.00 мск) заслушают обвинителей из палаты представителей, которые представят сенаторам статьи обвинения Трампа.

В тот же день будет приведен к присяге глава Верховного суда, который будет рассматривать процесс в сенате, где сенаторы будут играть роль присяжных.

Палата представителей проголосовала в среду за передачу дела об импичменте президенту Дональду Трампу в сенат.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.