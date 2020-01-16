Канада еще не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр транспорта Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что канадские специалисты еще не получили от Ирана доступ к черным ящикам с разбившегося под Тегераном украинского самолета, сообщает телеканал CTV

Гарно сообщил во время пресс-конференции в Оттаве, что черные ящики находятся у Ирана. По словам министра, иранские власти ранее сообщили Канаде, что ее специалисты получат доступ к бортовым самописцам для их расшифровки, но еще его не получили.

Министр транспорта Канады также подчеркнул, что два специалиста из Канады уже находятся в Иране, и выразил желание, чтобы их участие было официально оформлено.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.