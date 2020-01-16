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Канада еще не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing
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РИА Новости

Канада еще не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing

02:01 16.01.2020
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© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
© REUTERS
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что канадские специалисты еще не получили от Ирана доступ к черным ящикам с разбившегося под Тегераном украинского самолета, сообщает телеканал CTV.
Гарно сообщил во время пресс-конференции в Оттаве, что черные ящики находятся у Ирана. По словам министра, иранские власти ранее сообщили Канаде, что ее специалисты получат доступ к бортовым самописцам для их расшифровки, но еще его не получили.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 10:28
Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing
Министр транспорта Канады также подчеркнул, что два специалиста из Канады уже находятся в Иране, и выразил желание, чтобы их участие было официально оформлено.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Вооруженные силы Ирана заявили 11 января, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
Президент Ирана Хасан Рухани
Вчера, 13:41
Роухани призвал извиниться за задержку в объявлении о крушении Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныКанадаТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
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