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В Китае прокомментировали исключение из списка валютных манипуляторов
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РИА Новости

В Китае прокомментировали исключение из списка валютных манипуляторов

01:42 16.01.2020
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что США сделали правильный выбор, исключив КНР из списка валютных манипуляторов, сообщает телеканал CGTN.
США во вторник исключили КНР из списка валютных манипуляторов. В среду США и Китай после 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
"Это правильный выбор для США - исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Мы оба (Китай и США) должны работать для взаимной выгоды", - сообщил Лю Хэ.
Он добавил, сотрудничество выгодно обеим сторонам.
Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.
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Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок. Таким образом, стороны спустя два года переговоров в конце концов достигли пусть и промежуточного, но результата.
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