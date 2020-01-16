В Китае прокомментировали исключение из списка валютных манипуляторов

США во вторник исключили КНР из списка валютных манипуляторов. В среду США и Китай после 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Это правильный выбор для США - исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Мы оба (Китай и США) должны работать для взаимной выгоды", - сообщил Лю Хэ.

Он добавил, сотрудничество выгодно обеим сторонам.

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.