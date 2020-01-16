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Биржи США росли на фоне подписания торгового соглашения с Китаем
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РИА Новости

Биржи США росли на фоне подписания торгового соглашения с Китаем

01:29 16.01.2020
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© AP Photo / Richard DrewРабота Нью-Йоркской фондовой биржи
Работа Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Richard Drew
Работа Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Ведущие американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в среду продемонстрировали рост на фоне подписания торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 16.15 по Нью-Йорку (0.15 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,31%, до 29030,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,08%, до 9258,695 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 3287,73 пункта.
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Ранее Соединенные Штаты и Китай после 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.
Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок. Таким образом, стороны спустя два года переговоров в конце концов достигли пусть и промежуточного, но результата
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