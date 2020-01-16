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Гутерреш заявил, что ООН может не выполнить всю программу на 2020 год
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РИА Новости

Гутерреш заявил, что ООН может не выполнить всю программу на 2020 год

01:25 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
ООН, 16 янв – РИА Новости. ООН может не выполнить всю программу действий, намеченную на 2020 год, если страны не внесут взносы в срок и в полном объеме, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Если все государства-члены не выплатят свои… взносы своевременно и в полном объеме, мы рискуем получить недостаточно средств для реализации всей программы работы и полного бюджета, утвержденного на 2020 год", - сказал Гутерреш, выступая на мероприятии в ООН.
Он напомнил, что в прошлом году организации удалось пережить глубочайший за последнее десятилетие финансовый кризис. Генсек отметил, что общая сумма задолженности стран в конце 2019 года увеличилась по сравнению с концом 2018-го.
"Я буду продолжать тщательно контролировать ситуацию с наличностью и рассчитываю на вашу постоянную поддержку, чтобы помочь нам избежать более глубокого кризиса", - отметил Гутерреш.
В октябре генсек ООН информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения организации. По состоянию на 9 октября 2019 года более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за год в бюджеты ООН. Организация была вынуждена даже пойти на сокращение определенных видов деятельности и переход к экономному режиму действия штаб-квартиры в Нью-Йорке.
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