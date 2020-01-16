Гутерреш заявил, что ООН может не выполнить всю программу на 2020 год

ООН, 16 янв – РИА Новости. ООН может не выполнить всю программу действий, намеченную на 2020 год, если страны не внесут взносы в срок и в полном объеме, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш

"Если все государства-члены не выплатят свои… взносы своевременно и в полном объеме, мы рискуем получить недостаточно средств для реализации всей программы работы и полного бюджета, утвержденного на 2020 год", - сказал Гутерреш, выступая на мероприятии в ООН.

Он напомнил, что в прошлом году организации удалось пережить глубочайший за последнее десятилетие финансовый кризис. Генсек отметил, что общая сумма задолженности стран в конце 2019 года увеличилась по сравнению с концом 2018-го.

"Я буду продолжать тщательно контролировать ситуацию с наличностью и рассчитываю на вашу постоянную поддержку, чтобы помочь нам избежать более глубокого кризиса", - отметил Гутерреш.