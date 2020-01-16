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В Бейруте не менее 35 человек пострадали при столкновениях с полицией
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РИА Новости

В Бейруте не менее 35 человек пострадали при столкновениях с полицией

01:21 16.01.2020 (обновлено: 10:06 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПротестные акции в Бейруте
Протестные акции в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Протестные акции в Бейруте
БЕЙРУТ, 16 янв - РИА Новости. Как минимум 35 человек пострадали в столкновениях перед управлением полиции "Саканет Хулю" в Бейруте, сообщается в отчете ливанского красного креста.
"Ранено 35 человек на данный момент, они были госпитализированы. Десятерым оказана помощь на месте", - написано в заявлении.
Серьезные столкновения начались у здания полиции на улице Корниш эль-Мазраа напротив посольства России в Бейруте. Демонстранты на протяжении всего дня находились у здания полиции, требуя освободить задержанных во вторник их соратников. Вечером десятки прибывших митингующих начали провоцировать полицию, забрасывая их камнями и петардами. Жандармы в свою очередь применили слезоточивый газ и силу для разгона и задержания участников митинга.
Демонстранты в свою очередь, забрасывая камнями полицию, вынудили ее отступить на территорию управления, однако вскоре стражи порядка вновь перешли в наступательную позицию.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства, несколько петард разорвалось на территории дипмиссии. Ее представители не пострадали. В пресс-службе отметили, что посольство РФ не является центром агрессии демонстрантов, хоть и находится в центре событий.
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