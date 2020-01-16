В Бейруте не менее 35 человек пострадали при столкновениях с полицией

БЕЙРУТ, 16 янв - РИА Новости. Как минимум 35 человек пострадали в столкновениях перед управлением полиции "Саканет Хулю" в Как минимум 35 человек пострадали в столкновениях перед управлением полиции "Саканет Хулю" в Бейруте , сообщается в отчете ливанского красного креста

"Ранено 35 человек на данный момент, они были госпитализированы. Десятерым оказана помощь на месте", - написано в заявлении.

Серьезные столкновения начались у здания полиции на улице Корниш эль-Мазраа напротив посольства России в Бейруте. Демонстранты на протяжении всего дня находились у здания полиции, требуя освободить задержанных во вторник их соратников. Вечером десятки прибывших митингующих начали провоцировать полицию, забрасывая их камнями и петардами. Жандармы в свою очередь применили слезоточивый газ и силу для разгона и задержания участников митинга.

Демонстранты в свою очередь, забрасывая камнями полицию, вынудили ее отступить на территорию управления, однако вскоре стражи порядка вновь перешли в наступательную позицию.