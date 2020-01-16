Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе, сообщает СМИ

ДАМАСК, 16 янв - РИА Новости. Сирийская армия возобновила в ночь на четверг военную операцию в провинции Идлиб на севере страны из-за нарушения боевиками перемирия, сообщила радиостанция Sham FM.
"Армейские подразделения возобновили военные действия на юго-востоке провинции Идлиб в ответ на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня", - говорится в сообщении.
Армия проводит огневую подготовку, готовясь атаковать позиции боевиков в указанном районе, сообщает радиостанция.
С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора. Боевики несколько раз обстреляли эти коридоры.