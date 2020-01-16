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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-16T00:59+0300
https://ria.ru/20200116/1563474640.html
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе, сообщает СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/156011/64/1560116401_0:370:2757:1921_1036x0_80_0_0_1e5688756a82e3c3fcd130f1f6289aba.jpg
РИА Новости

Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе, сообщает СМИ

00:59 16.01.2020
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© Фото : SANAАртиллерийские орудия сирийской армии в провинции Идлиб
Артиллерийские орудия сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Артиллерийские орудия сирийской армии в провинции Идлиб. Архивное фото
ДАМАСК, 16 янв - РИА Новости. Сирийская армия возобновила в ночь на четверг военную операцию в провинции Идлиб на севере страны из-за нарушения боевиками перемирия, сообщила радиостанция Sham FM.
"Армейские подразделения возобновили военные действия на юго-востоке провинции Идлиб в ответ на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня", - говорится в сообщении.
Армия проводит огневую подготовку, готовясь атаковать позиции боевиков в указанном районе, сообщает радиостанция.
С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора. Боевики несколько раз обстреляли эти коридоры.
Бойцы сирийских правительственных войск после освобождения от боевиков города Джарджаназ в провинции Идлиб
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Война в СирииСирийская правительственная армияИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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