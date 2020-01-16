Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг рассмотрит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
До этого Мишустин встретится с представителями каждой из четырех парламентских фракций.
В отставку всем кабмином
Накануне, после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Путин, в свою очередь, сообщил о намерении ввести специально для Медведева должность зампредседателя Совета безопасности. В этом качестве глава государства предложил ему заняться темами обороноспособности и безопасности.
Чуть позже Путин встретился со всеми членами правительства и попросил их в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров, а также сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым из них.
Позднее в среду глава государства подписал указ об отставке правительства. Согласно документу, временное исполнение обязанностей премьера сейчас возложено на Медведева.
Кандидатура нового премьера
Имя нового кандидата на пост премьер-министра стало известно вечером того же дня. Путин провел встречу с руководителем ФНС, в ходе которой и предложил ему возглавить правительство. Заручившись его согласием, президент внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение Государственной думы.
В среду вечером глава ФНС приехал в Госдуму и принял участие во внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента, которое провели в этот день депутаты. По итогам встречи Совета стало известно, что Дума уже на заседании в четверг, 16 января, рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы кабмина.
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что "необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров".
Как сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, утром в четверг все парламентские фракции по очереди встретятся с кандидатом на пост премьера. Он заявил, что СР поддержит кандидатуру Мишустина.
Вчера, 19:14Биография Михаила Мишустина