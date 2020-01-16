Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг рассмотрит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

До этого Мишустин встретится с представителями каждой из четырех парламентских фракций.

В отставку всем кабмином

Накануне, после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку

Путин, в свою очередь, сообщил о намерении ввести специально для Медведева должность зампредседателя Совета безопасности. В этом качестве глава государства предложил ему заняться темами обороноспособности и безопасности.

Чуть позже Путин встретился со всеми членами правительства и попросил их в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров, а также сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым из них.

Позднее в среду глава государства подписал указ об отставке правительства. Согласно документу, временное исполнение обязанностей премьера сейчас возложено на Медведева.

Кандидатура нового премьера

Имя нового кандидата на пост премьер-министра стало известно вечером того же дня. Путин провел встречу с руководителем ФНС, в ходе которой и предложил ему возглавить правительство. Заручившись его согласием, президент внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение Государственной думы.

В среду вечером глава ФНС приехал в Госдуму и принял участие во внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента, которое провели в этот день депутаты. По итогам встречи Совета стало известно, что Дума уже на заседании в четверг, 16 января, рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы кабмина.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что "необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров".