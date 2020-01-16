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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T09:00+0300
https://ria.ru/20200116/1563474108.html
Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
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РИА Новости

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

00:10 16.01.2020 (обновлено: 09:00 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг рассмотрит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
До этого Мишустин встретится с представителями каждой из четырех парламентских фракций.

В отставку всем кабмином

Накануне, после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Путин, в свою очередь, сообщил о намерении ввести специально для Медведева должность зампредседателя Совета безопасности. В этом качестве глава государства предложил ему заняться темами обороноспособности и безопасности.
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Чуть позже Путин встретился со всеми членами правительства и попросил их в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров, а также сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым из них.
Позднее в среду глава государства подписал указ об отставке правительства. Согласно документу, временное исполнение обязанностей премьера сейчас возложено на Медведева.

Кандидатура нового премьера

Имя нового кандидата на пост премьер-министра стало известно вечером того же дня. Путин провел встречу с руководителем ФНС, в ходе которой и предложил ему возглавить правительство. Заручившись его согласием, президент внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение Государственной думы.
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В среду вечером глава ФНС приехал в Госдуму и принял участие во внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента, которое провели в этот день депутаты. По итогам встречи Совета стало известно, что Дума уже на заседании в четверг, 16 января, рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы кабмина.
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что "необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров".
Как сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, утром в четверг все парламентские фракции по очереди встретятся с кандидатом на пост премьера. Он заявил, что СР поддержит кандидатуру Мишустина.
Михаил Мишустин
Вчера, 19:14
Биография Михаила Мишустина
11971341176
Обсудить 26
Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Отчего такая радужная эйфория? Это маневр Путина, освобождающий его от ответственности. Ему в очередной раз удалось обнадежить очередными прожектами и обещаниями некоторых легковерных граждан. Никаких улучшений для экономики не предвидится. От перестановки места слагаемых сумма не меняется.
16 января, 01:18
Василий Кнутт
54001025
Президент может любого предложить на пост премьера, а в Думе большинство голосов у ЕР и они соответственно проголосуют ЗА... То есть ничего не изменится... Скоро же выборы в Думу вот м начали работать на запудривание мозга гражданам... Ну и надежда, что народ проголосует за его поправки в Конституцию... Лично я не верю более им... После слов Путина о невозможности в стране социализма то есть равных возможностей для граждан и повышения пенсионного возраста... Хотя говорил он, что пока президент то не поднимет возраст... Не верю... За язык то его не тянули... Сам говорил... То есть обманывал сознательно нас... Какая тут теперь вера...
16 января, 01:29
Сергей Землянухин
50201017
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