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Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте
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РИА Новости

Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

00:03 16.01.2020 (обновлено: 10:03 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте
БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
"Мы оказались в эпицентре событий, но не являемся центром агрессии со стороны протестующих, так как они в настоящий момент требуют у здания полиции рядом выпустить своих сторонников (задержанных во вторник)", - сказал дипломат.
Среди сотрудников российской дипмиссии пострадавших нет. Несколько петард разорвались на территории дипмиссии.
Полиция применила силу для разгона демонстрантов у управления "Саканет Хелу", после того как митингующие на протяжении более полу часа провоцировали силовиков, забрасывая их камнями.
Из-за агрессивных действий демонстрантов правоохранителям пришлось отступить на территорию полицейского участка, однако позже силовики вновь атаковали демонстрантов.
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