Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

"Мы оказались в эпицентре событий, но не являемся центром агрессии со стороны протестующих, так как они в настоящий момент требуют у здания полиции рядом выпустить своих сторонников (задержанных во вторник)", - сказал дипломат.
Среди сотрудников российской дипмиссии пострадавших нет. Несколько петард разорвались на территории дипмиссии.
Полиция применила силу для разгона демонстрантов у управления "Саканет Хелу", после того как митингующие на протяжении более полу часа провоцировали силовиков, забрасывая их камнями.
Из-за агрессивных действий демонстрантов правоохранителям пришлось отступить на территорию полицейского участка, однако позже силовики вновь атаковали демонстрантов.