Как украинские раскольники стали зависимы от России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Лидеры "Православной церкви Украины" признали, что за первый год существования этой структуры не достигли намеченного. Украинцы так и не пошли массово в их храмы, да и число приходов, вопреки обещаниям ПЦУ, существенно не увеличилось. И теперь в своих бедах раскольники обвиняют пресловутое "вмешательство России". Правда, как выяснил корреспондент РИА Новости, их нарочито антироссийская риторика служит порой лишь ширмой для бизнес-интересов.

"Тут замешаны деньги"

Глава ПЦУ Епифаний Думенко в январе отчитывается о достижениях первого года существования "церкви". В ее состав, рапортует он, перешли "около 600 общин" канонической Украинской православной церкви.

"Возможно, многие пока юридически не перерегистрировали свои уставы, возникли определенные коллизии", — как бы заранее оправдываясь, уточняет "предстоятель".

Оправдываться есть за что: Думенко не стал вдаваться в подробности, каким образом храмы перешли в ПЦУ. Ведь из 548 приходов лишь 84 перешли в новую структуру добровольно. Из них 28 — без настоятеля. Остальные церкви попросту либо насильственно отняли, либо перерегистрировали под давлением местных властей. Этот факт раскольники предпочитают замалчивать.

Не упомянул Думенко и о том, что почти такую же статистику он озвучивал в марте прошлого года: "более 500 приходов". На поверку оказывается, что с тех пор ПЦУ приросла лишь считанными храмами, о чем свидетельствуют данные Религиозно-информационной службы Украины. Да и общины раскольничьих "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви", на базе которых была создана думенковская структура, не сильно торопятся менять принадлежность.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 © AP Photo / Lefteris Pitarakis Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019

Только сейчас Епифаний наконец-то признался, почему верующие выбирают "российскую церковь": нет поддержки власти. Это ведь благодаря Банковой (улица в Киеве, где находится здание администрации президента) в начале прошлого года появилась ПЦУ. Бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко вмешался в церковный вопрос, убедил константинопольского патриарха Варфоломея легализовать раскольников и дать им томос. Как выяснилось — чтобы впоследствии возить с собой Думенко и стамбульскую грамоту по стране в качестве предвыборной агитки.

Не помогло — на президентских выборах победил Владимир Зеленский, который моментально дистанцировался от церковного вопроса. На это теперь и жалуется лидер раскольников.

"Мы начинали свою деятельность при предыдущей власти, при предыдущем президенте Петре Алексеевиче Порошенко, который сделал очень много для того, чтобы помочь объединительному процессу по получению томоса. <...> То есть предыдущая власть более ответственно относилась к Церкви, а сейчас мы имеем также хорошие отношения с украинской властью, нет какого-либо вмешательства, но на местах нет иногда такого содействия и определенной помощи", — заявил глава ПЦУ журналистам.

И в отсутствие поддержки, сетует Епифаний, против его последователей якобы действуют силы Кремля. Поместные церкви не хотят признавать украинских раскольников? — "Виновата Россия". Лидер "Киевского патриархата" Филарет Денисенко отзывает свою подпись под документом о создании ПЦУ? — "Виновата Россия". Украинские суды становятся на сторону канонической УПЦ в имущественных спорах? — "Виновата Россия".

"Российская Федерация практически из-за каждого прихода, который присоединился к ПЦУ, при поддержке пророссийских политиков обращается в суд (украинский. — Прим. ред.). В этом вопросе замешаны деньги и запугивания", — решил оправдать свои провалы пресловутой "рукой Кремля" Епифаний.

На самом деле "российский след" в истории с ПЦУ действительно присутствует. Вот только не там, где кто-то может подумать.

Утварь из России

Пока Епифаний в многочисленных интервью обвинял Россию в своих неудачах, в Сети появились фото с рождественских служб в храмах ПЦУ — и стали предметом интригующих обсуждений. На снимках четко видно, что раскольники используют утварь, произведенную в... Подмосковье! Первым на это обратил внимание украинский православный блогер Александр Вознесенский.

"Господа раскольники, вы, как говорится, или крест снимите, или трусы наденьте. Либо Россия — это "страна-агрессор, которая убивает украинских солдат", и тогда покупать что-то в России преступно, либо все это чушь, и вы сами не верите в эту болтологию, равно как не признают этого даже украинские суды. Судя по всему, именно второе. Ведь вы все массово скупаете для своих нужд товары в России", — написал блогер.

"Софрино", как указано на официальном сайте Московского патриархата, — художественно-производственное предприятие Русской православной церкви, действующее с 1949 года.

"Предприятие имеет важное экономическое значение для Церкви. Это стабильный источник пополнения общецерковного бюджета для осуществления уставных целей Русской православной церкви", — говорится на официальном сайте "Софрино".

Замдиректора "Софрино" Андрей Потемкин заверил корреспондента РИА Новости, что предприятие сотрудничает только с Русской православной церковью.

"Я не знаю, как утварь могла попасть к раскольникам. Может быть, через перекупщиков. Но непосредственно к нам никто из них не обращался", — подчеркивает он.

Схему с перекупщиками украинские журналисты раскрыли еще три года назад: тогда в "Киевском патриархате" разгорелся скандал из-за "священника" Анатолия Зинкевича Он закупал утварь в магазине Киево-Печерской лавры, которая принадлежит канонической УПЦ.

© предоставлено пресс-службой Волынской обладминистрации Митрополит ПЦУ Михаил Зинкевич © предоставлено пресс-службой Волынской обладминистрации Митрополит ПЦУ Михаил Зинкевич

Все бы ничего, да только скупщик оказался родным братом одного из самых влиятельных деятелей раскола — "митрополита" Михаила Зинкевича. Многим он запомнился многочисленными нападками на прихожан канонической Церкви, особенно этой: "Каждая свеча, купленная в храме УПЦ МП, — это пуля, которой потом убьют украинского солдата". Впрочем, он и сам, судя по опубликованным в соцсетях фото, не чурается пользоваться произведенной в России церковной утварью.

"Лицемерие и политика"

По данным источников РИА Новости в украинских церковных кругах, своему высокому положению Михаил Зинкевич во многом обязан Андрею Мацоле, прозванному на Украине "пивным магнатом". Уже много лет тот числится одним из основных спонсоров раскольнических структур — сначала "Киевского патриархата", а теперь ПЦУ.

Однако два года назад украинские журналисты выяснили, что возможность жертвовать миллионы долларов у Мацолы появилась благодаря успешному бизнесу в России. Он — совладелец одной из крупнейших российских пивоваренных компаний. Скандал разразился на фоне еще одной громкой новости: корпорация "Рошен" закрыла свой завод в Липецкой области, хотя ее фактический владелец Петр Порошенко обещал это сделать еще в 2014 году. Он тоже, по данным СМИ, значится одним из спонсоров украинского автокефального проекта.

"Слова деятелей раскола о "российской агрессии" и их фактические действия — чистой воды политика. Ведь то, что они называют "церковью", с точки зрения православных канонов таковой не является. Это, по сути, общественная организация, чьи участники — ряженые, реконструкторы, надевающие одежды священников. И они это прекрасно понимают. Поэтому и пытаются добиться признания в православном мире — через того же Варфоломея. Ведь если вы уверены в своей правоте, то не будете ходить по миру с просьбой признать вас", — считает политолог Ростислав Ищенко.

Поэтому как бы раскольники ни обвиняли Русскую церковь во всех смертных грехах, они все так же будут приезжать к ее святыням. Ведь уверенности в успехе проекта "незалежной церкви" нет даже у его участников.