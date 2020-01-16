Названы главные тренды туризма в 2020 году

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В новом десятилетии продолжится рост индустрии путешествий, ее технологическое развитие, а также станет более востребованным устойчивый туризм, сообщает Amadeus.

Эксперты компании проанализировали рынок путешествий и сформулировали 10 главных трендов на 2020 год.

Популярность соцсетей

500 миллионов активных пользователей инстаграма по всему миру ежедневно публикуют порядка 85 миллионов фотографий. При этом 40 процентов людей в возрасте до 33 лет называют "инстаграмность" одним из решающих факторов при выборе направления для отпуска. Для молодого поколения смартфоны полностью заменили компьютеры в вопросах поиска и бронирования туров.

Осознанный туризм

Одним из определяющих факторов при выборе путешествий также стал принцип устойчивого развития и "экологичности": туристы стали чаще задумываться об экологическом следе своих поездок и их влиянии на местную экономику. Участники рынка начали адаптироваться под новые условия – отели сокращают использование пластика, а турагентства формируют осознанные туры в экологичные отели.

Соло-путешествия

Согласно общемировой статистике, количество одиноких или разведенных людей ежегодно растет, влияя на туристический спрос. При этом самостоятельные путешествия не всегда предполагают полное уединение: многие люди отправляются в отпуск с целью знакомства с новыми людьми.

Последние исследования показывают, что среди соло-путешественников количество женщин впервые превысило количество мужчин, что также необходимо учитывать поставщикам туристических услуг.

Новые способы оплаты

Количество покупок "на месте" во время путешествий ежегодно увеличивается, а вместе с ростом спроса на мобильные решения активно развиваются финансовые технологии. Так, по всему миру существует уже более 300 способов оплаты туров. Внедрение новых финансовых инструментов позволит туристическими компаниями качественно улучшить пользовательский опыт для своих клиентов.

Смена парадигмы лояльности

Борьба за лояльность в 2020 году выйдет на новый уровень: с освоением новых бизнес-направлений туристическими гигантами, малые игроки начинают предлагать нишевые услуги для узких целевых аудиторий. При этом широкий выбор сделает путешественников более избирательными.

Искусственный интеллект на благо клиентов

Компании стремятся оптимизировать рабочие процессы и ускорять время обработки клиентских запросов, для чего внедряют искусственный интеллект и тестируют механизмы прямых бронирований через мессенджеры и боты. Использование технологий для рутинных запросов позволяет обслуживать клиентов быстрее, освобождая потенциал клиентской службы для решения тех задач, которые требуют личного участия.

Голосовые помощники

Голосовые ассистенты уже стали привычкой для пользователей смартфонов и "умных домов". В сфере туризма их масштабное внедрение ожидается в ближайший год. Инвестиции в голосовые технологии позволят в дальнейшем получать быстрый доступ к данным путешественников, отправлять оперативные уведомления и справляться о благополучии своих клиентов в формате живого диалога прямо в полете.

Мобильные приложения

Приложения объединяют различные сервисы и позволяют следить за социальными сетями, совершать покупки, заказывать еду, бронировать билеты и гостиницы. Распространение 5G-сетей и мобильных устройств будет способствовать дальнейшему росту мобильного контента.

Виртуальная реальность в мире туризма

Виртуальная реальность (VR) также будет играть важную роль в индустрии туризма в этом году. Доступность наушников и устройств для полного погружения способствует популяризации VR и бросает вызов традиционному туризму. Теперь компании могут открыть мир путешествий для тех, кто ранее не мог себе этого позволить.

Ничто не заменит человеческий подход