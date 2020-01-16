Школьник-душитель: история самого молодого маньяка СССР Винничевского

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Восемь убийств и десять покушений на детей — 80 лет назад, 16 января 1940-го, к смертной казни приговорили свердловчанина Владимира Винничевского. Он начал убивать подростком и оказался самым молодым маньяком в истории Советского Союза. Школьник безнаказанно совершал кровавые преступления два года, оставаясь вне подозрений в силу возраста. О том, как его ловили, — в материале РИА Новости.

Первая кровь

Четырехлетняя Герда Грибанова пропала летом 1938-го. Родители ушли в театр, дома был дедушка. Когда вернулись, он встретил их один. Сказал, что ребенок играл во дворе, а потом куда-то исчез.

Отец девочки Петр Грибанов сообщил об этом в районный отдел милиции и сам приступил к поискам — с помощью друзей и родственников. Спустя четыре дня тело ребенка обнаружил случайный прохожий — в кустах на одном из огородов. Девочку убили, причем крайне жестоко: сначала задушили, а затем восемь раз ударили ножом по голове. Удары были настолько сильными, что в черепе застрял обломок лезвия.

Милиция опросила родителей, дедушку и соседей. Под подозрение попали два ранее судимых свердловчанина, соседи Грибановых. Петр заявил, что конфликтовал с ними и, возможно, они решили ему таким образом отомстить. Эта версия не подтвердилась.

Милиционеры отработали десятки других подозреваемых, включая близких родственников семьи, — тщетно. Тогда никто не обратил внимания, что в собравшейся на месте убийства толпе зевак за действиями следователей с интересом наблюдал 15-летний ученик седьмого класса Вова Винничевский.

"О потребности убийц возвращаться к месту преступления известно давно, потому полицейские во многих странах мира переписывают фамилии любителей таращиться на кровь и трупы, — отмечал Алексей Ракитин в книге "Уральский монстр", посвященной расследованию уголовного дела Винничевского. — Причем записывают всех, стоящих в толпе, никому не дают уйти".

Дом Винничевских (слева). Свердловск (начало 1940-х годов) Дом Винничевских (слева). Свердловск (начало 1940-х годов)

Выжившие

Осенью 1938-го во дворе собственного дома пропала четырехлетняя Нина Плещева. Бросившаяся на поиски мать услышала слабый стон, доносившийся из ящика, где хранилось сено для лошадей. Когда девочку достали, она была едва жива. Медики зафиксировали несколько кровоподтеков в области шеи.

Спустя несколько дней Нина пришла в себя и рассказала родителям, что в ящик с сеном ее кинул какой-то молодой человек. Как он душил, девочка не помнила. И хотя были все признаки покушения на убийство, родители ребенка в милицию почему-то не обратились.

За несколько месяцев произошло еще несколько нападений. В феврале чуть не похитили двухлетнего Борю Титова — помешали случайные прохожие. А 1 мая 1939-го, в праздник, напали на четырехлетнюю Раю Рахматуллину. После нескольких ударов ножом девочка выжила чудом.

В июне неизвестный увел со двора двухлетнюю Алю Губину. Спустя несколько часов ее, полностью раздетую, изрезанную ножом, но живую нашли в местном парке. Несмотря на попытки местных властей скрыть информацию об убийстве и таинственных похищениях, об этом заговорил весь Свердловск. Началась паника.

Единый почерк

Почуяв безнаказанность, Винничевский стал нападать чаще. Теперь он выманивал детей в лес, где душил, а иногда бил ножом.

Кровавый список пополнялся. Ширилась и география преступлений — Нижний Тагил, Кушва.

© Фото : общественное достояние Список жертв, который Винничевский вел в ходе убийств, шифруя информацию © Фото : общественное достояние Список жертв, который Винничевский вел в ходе убийств, шифруя информацию

"На основании данных наружного и внутреннего осмотра трупа девочки Ханьжиной считаю, что смерть носит насильственный характер. Она последовала от асфиксии вследствие сдавливания, вероятно, руками. На это указывают кровоизлияния на шее и ссадины на лице около рта", — говорится в заключении патологоанатома, вскрывавшего одну из жертв.

К тому времени силовики уже не сомневались, что все преступления — звенья одной цепи. После сообщений об исчезновении очередного ребенка на поиски отправляли усиленные патрули, из Москвы в Свердловск прибыли опытные оперативники и следователи прокуратуры. Среди них был сотрудник Московского уголовного розыска Артур Брагилевский.

Надо сказать, несмотря на схожий почерк, дело об убийствах детей объединили в одно производство не сразу. В частности, московская группа ничего не знала об истории с Грибановой и еще нескольких нападениях. Отправной точкой серии следователи считали покушение на Раю Рахматуллину.

© Фото : предоставлено Павлом Араповым Артур Брагилевский © Фото : предоставлено Павлом Араповым Артур Брагилевский

Беспрецедентные меры

Маньяка искали круглосуточно: следователи тщательно анализировали предыдущие преступления, многократно допрашивали свидетелей, сверяли улики.

"В этой обстановке начальник Управления рабоче-крестьянской милиции Александр Урусов решился на меру чрезвычайную, непопулярную и в каком-то смысле даже опасную, — пишет Ракитин. — Вывести на улицы всевозможные силы милиции, чтобы охватить плотной сетью наружного наблюдения весь город и задержать преступника либо во время похищения жертвы, либо непосредственно в момент покушения на ее жизнь. Надлежало взять под плотный, но скрытый контроль все перемещения людей с малолетними детьми, при малейших подозрениях на то, что ребенка ведет посторонний ему человек, надо было немедленно провести задержание".

Днем 24 октября 1939-го в районе Уралмашзавода пропал трехлетний Слава Волков. Маньяк увел мальчика со двора дома и сел с ним в трамвай. Он не знал, что город буквально наводнен оперативниками в штатском. Когда преступник вышел на конечной остановке и направился с ребенком к лесу, за ним проследовали трое курсантов школы милиции.

"Пройдя вглубь метров двести, я увидел висевшее на сучке дерева пальто, — рассказывал курсант Крылов. — Внимательно присмотревшись, я заметил мужчину, у которого между коленями находился раздетый ребенок. Неизвестный душил мальчика, а тот уже не издавал никаких звуков".

Преступника, которым оказался 16-летний школьник Владимир Винничевский, быстро скрутили и доставили в отдел милиции. На первом же допросе он признался во всех преступлениях: восьми убийствах и десяти покушениях.

Фотографии Владимира Винничевского, сделанные после его ареста в 1939 году Фотографии Владимира Винничевского, сделанные после его ареста в 1939 году

Примечательно, что маньяк учился в одной школе со знаменитым скульптором Эрнстом Неизвестным. "Он был очень смирный и стеснительный, любил бывать один, — вспоминал Неизвестный. — Бывая с ним вместе, я вел разговоры о девочках, он всегда отзывался о них с какой-то брезгливостью и говорил, что не любит и никогда не имел половых сношений".