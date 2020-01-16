За последние полтора века люди стали холоднее: 36,6 больше не норма

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Исследователи Стэнфордского университета выяснили, что с XIX столетия температура человеческого тела уменьшилась почти на полградуса. Ранее к похожим выводам приходили британские и шведские ученые. Теперь специалисты пытаются разобраться: это результат адаптации или просто современные градусники стали точнее?

Золотой стандарт температуры

В середине XIX века немецкий врач Карл Вундерлих почти 15 лет ежедневно мерил температуру тела своих пациентов и методично фиксировал полученные данные. В результате у него в руках оказались сведения примерно о 25 тысячах граждан. Наблюдения легли в основу книги "О температуре при болезнях: руководство по медицинской термометрии".

Вундерлих пришел к выводу: здоровый человек не должен быть горячее 37 градусов, если термометр находится у него во рту (на современных приборах это значение до сих пор помечено красным цветом), и 36,6 — если в подмышечной впадине. Пятисотстраничный труд исследователя получился настолько исчерпывающим, что больше века никто не сомневался в его результатах. И только в начале 90-х годов XX столетия появились несколько иные данные.

Так, в 1992-м американские ученые, протестировав 148 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, выяснили , что только у восьми процентов из них температура держится на уровне, установленном Вундерлихом. У остальных этот показатель, во-первых, оказался немного ниже, а во-вторых, мог меняться в течение дня. Поэтому если с утра прибор показывает 37,2 градуса Цельсия, то человек, скорее всего, заболел. А вечером поводом для беспокойства может стать только температура выше 37,7 градуса, отмечали исследователи.

Неправильные градусники

Десять лет спустя шведские ученые подтвердили эти выводы, добавив, что по сравнению с временами Вундерлиха средняя температура тела, измеренная орально, упала до 36,6 градуса. Такие же цифры получились и у исследователей из Гарвардской медицинской школы (США), изучивших информацию о 35 тысячах пациентов. Всего в их распоряжении было 250 тысяч одиночных измерений температуры.

Помимо среднего значения, они также установили, что температура тела здоровых людей может колебаться от 35,7 до 37,7 градуса Цельсия в зависимости от возраста, пола и даже расовой принадлежности. Так, самыми горячими людьми среди участников исследования оказались афроамериканки, а самыми холодными — пожилые белые мужчины.

Что касается "среднего значения по больнице", то, согласно недавней работе американских ученых, сегодня оно еще ниже: 36,5 градуса при оральном измерении и 36,1 градуса при подмышечном. При этом порог лихорадки начинается с отметки 37,5.

Разница с данными Карла Вундерлиха может объясняться несовершенством градусников, которыми в середине XIX века пользовался немецкий ученый, предполагают авторы работы. Один из этих приборов сейчас находится в музее медицинской истории в Филадельфии. Исследователи проверили его на нескольких добровольцах. Оказалось, что показания этого термометра отличались от показаний современных электронных приспособлений почти на полградуса.

Глобальное охлаждение

Исследователи из Стэнфордского университета считают , что в позапрошлом веке градусники работали не хуже нынешних. Просто за последние 150 лет люди действительно остыли примерно на 0,4 градуса Цельсия.

Ученые собрали данные об измерениях температуры с 1862 по 2017 год. Получились три выборки. В первую вошли сведения о 24 тысячах ветеранов Гражданской войны в США (1860-1940 годы), во вторую — результаты исследования национального здоровья и питания, проведенного в стране в 1971-1975 годах (15 тысяч человек). Третья выборка содержала информацию о 150 тысячах американцев, участвовавших в экспериментах стэндфордских ученых в 2007-2017 годах. Общее количество замеров температуры составило почти 677 тысяч.

Проанализировав эти данные, специалисты обнаружили, что средняя температура тела в первой группе немного выше, чем во второй, а во второй — выше, чем в третьей. По расчетам получалось, что начиная с 1860 года этот показатель уменьшался на 0,003-0,0043 градуса каждые 12 месяцев. В результате мужчины, родившиеся в нулевых годах нынешнего века, в среднем оказались холоднее на 0,59 градуса по сравнению с теми, кто появился на свет в начале века девятнадцатого. Температура тела современных женщин была на 0,32 градуса Цельсия ниже, чем у дам, родившихся в конце XIX — начале XX столетия. Причем цифры не менялись даже при учете индекса массы тела, роста и расы участников исследования.

© eLife 2020;9:e49555 Сравнение средней температуры тела мужчин и женщин, родившихся в период с 1800-х по 2000-е годы. По подсчетам ученых, начиная с 1860-го года этот показатель уменьшался на 0,003-0,0043 градуса Цельсия каждые 12 месяцев. © eLife 2020;9:e49555 Сравнение средней температуры тела мужчин и женщин, родившихся в период с 1800-х по 2000-е годы. По подсчетам ученых, начиная с 1860-го года этот показатель уменьшался на 0,003-0,0043 градуса Цельсия каждые 12 месяцев.

По мнению авторов работы, выявленные физиологические изменения имеют сразу несколько возможных объяснений, а градусники здесь ни при чем. Во-первых, за последние 150 лет люди стали в целом более здоровыми — благодаря стремительному развитию медицины (в том числе антибиотикам и массовой вакцинации) и повышению уровня жизни. А значит, риски развития воспалительных процессов в организме современного человека в среднем ниже, чем у его предков, живших в прошлом и позапрошлом веках. Известно, что при воспалении из-за увеличенного уровня специализированных белков (например, цитокинов) ускоряется метаболизм и поднимается температура тела.

Во-вторых, на ее понижение могли повлиять кондиционеры и системы отопления. Они позволяют круглый год поддерживать в помещениях примерно одинаковую температуру воздуха. Как следствие, организму больше не нужно расходовать дополнительную энергию для терморегуляции.