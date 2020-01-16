За последние полтора века люди стали холоднее: 36,6 больше не норма

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Исследователи Стэнфордского университета выяснили, что с XIX столетия температура человеческого тела уменьшилась почти на полградуса. Ранее к похожим выводам приходили британские и шведские ученые. Теперь специалисты пытаются разобраться: это результат адаптации или просто современные градусники стали точнее?
Золотой стандарт температуры
В середине XIX века немецкий врач Карл Вундерлих почти 15 лет ежедневно мерил температуру тела своих пациентов и методично фиксировал полученные данные. В результате у него в руках оказались сведения примерно о 25 тысячах граждан. Наблюдения легли в основу книги "О температуре при болезнях: руководство по медицинской термометрии".
Вундерлих пришел к выводу: здоровый человек не должен быть горячее 37 градусов, если термометр находится у него во рту (на современных приборах это значение до сих пор помечено красным цветом), и 36,6 — если в подмышечной впадине. Пятисотстраничный труд исследователя получился настолько исчерпывающим, что больше века никто не сомневался в его результатах. И только в начале 90-х годов XX столетия появились несколько иные данные.
Так, в 1992-м американские ученые, протестировав 148 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, выяснили, что только у восьми процентов из них температура держится на уровне, установленном Вундерлихом. У остальных этот показатель, во-первых, оказался немного ниже, а во-вторых, мог меняться в течение дня. Поэтому если с утра прибор показывает 37,2 градуса Цельсия, то человек, скорее всего, заболел. А вечером поводом для беспокойства может стать только температура выше 37,7 градуса, отмечали исследователи.
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Неправильные градусники
Десять лет спустя шведские ученые подтвердили эти выводы, добавив, что по сравнению с временами Вундерлиха средняя температура тела, измеренная орально, упала до 36,6 градуса. Такие же цифры получились и у исследователей из Гарвардской медицинской школы (США), изучивших информацию о 35 тысячах пациентов. Всего в их распоряжении было 250 тысяч одиночных измерений температуры.
Помимо среднего значения, они также установили, что температура тела здоровых людей может колебаться от 35,7 до 37,7 градуса Цельсия в зависимости от возраста, пола и даже расовой принадлежности. Так, самыми горячими людьми среди участников исследования оказались афроамериканки, а самыми холодными — пожилые белые мужчины.
Что касается "среднего значения по больнице", то, согласно недавней работе американских ученых, сегодня оно еще ниже: 36,5 градуса при оральном измерении и 36,1 градуса при подмышечном. При этом порог лихорадки начинается с отметки 37,5.
Разница с данными Карла Вундерлиха может объясняться несовершенством градусников, которыми в середине XIX века пользовался немецкий ученый, предполагают авторы работы. Один из этих приборов сейчас находится в музее медицинской истории в Филадельфии. Исследователи проверили его на нескольких добровольцах. Оказалось, что показания этого термометра отличались от показаний современных электронных приспособлений почти на полградуса.
14 января 2011, 13:03РИА НаукаВ Японии представлено зеркало, измеряющее температуру тела человекаЗеркало позволяет без физического контакта выяснить точную температура тела человека, который в него смотрится. Если температурный показатель выйдет за пределы биологической нормы, зеркало подаст звуковой сигнал. Помимо инфракрасного сенсора, в устройство встроен прозрачный жидкокристаллический дисплей, который отображает результат измерения температуры тела.
Глобальное охлаждение
Исследователи из Стэнфордского университета считают, что в позапрошлом веке градусники работали не хуже нынешних. Просто за последние 150 лет люди действительно остыли примерно на 0,4 градуса Цельсия.
Ученые собрали данные об измерениях температуры с 1862 по 2017 год. Получились три выборки. В первую вошли сведения о 24 тысячах ветеранов Гражданской войны в США (1860-1940 годы), во вторую — результаты исследования национального здоровья и питания, проведенного в стране в 1971-1975 годах (15 тысяч человек). Третья выборка содержала информацию о 150 тысячах американцев, участвовавших в экспериментах стэндфордских ученых в 2007-2017 годах. Общее количество замеров температуры составило почти 677 тысяч.
Проанализировав эти данные, специалисты обнаружили, что средняя температура тела в первой группе немного выше, чем во второй, а во второй — выше, чем в третьей. По расчетам получалось, что начиная с 1860 года этот показатель уменьшался на 0,003-0,0043 градуса каждые 12 месяцев. В результате мужчины, родившиеся в нулевых годах нынешнего века, в среднем оказались холоднее на 0,59 градуса по сравнению с теми, кто появился на свет в начале века девятнадцатого. Температура тела современных женщин была на 0,32 градуса Цельсия ниже, чем у дам, родившихся в конце XIX — начале XX столетия. Причем цифры не менялись даже при учете индекса массы тела, роста и расы участников исследования.
© eLife 2020;9:e49555Сравнение средней температуры тела мужчин и женщин, родившихся в период с 1800-х по 2000-е годы. По подсчетам ученых, начиная с 1860-го года этот показатель уменьшался на 0,003-0,0043 градуса Цельсия каждые 12 месяцев.
Сравнение средней температуры тела мужчин и женщин, родившихся в период с 1800-х по 2000-е годы. По подсчетам ученых, начиная с 1860-го года этот показатель уменьшался на 0,003-0,0043 градуса Цельсия каждые 12 месяцев.
По мнению авторов работы, выявленные физиологические изменения имеют сразу несколько возможных объяснений, а градусники здесь ни при чем. Во-первых, за последние 150 лет люди стали в целом более здоровыми — благодаря стремительному развитию медицины (в том числе антибиотикам и массовой вакцинации) и повышению уровня жизни. А значит, риски развития воспалительных процессов в организме современного человека в среднем ниже, чем у его предков, живших в прошлом и позапрошлом веках. Известно, что при воспалении из-за увеличенного уровня специализированных белков (например, цитокинов) ускоряется метаболизм и поднимается температура тела.
Во-вторых, на ее понижение могли повлиять кондиционеры и системы отопления. Они позволяют круглый год поддерживать в помещениях примерно одинаковую температуру воздуха. Как следствие, организму больше не нужно расходовать дополнительную энергию для терморегуляции.
Пока ученые не предлагают новое значение нормальной температуры тела. Даже при нынешних возможностях вычислить его в среднем для всей популяции будет довольно трудно, так как оно зависит сразу от нескольких факторов, в том числе изменчивых.
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