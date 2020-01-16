Дауни — младший поговорил с мальчиком, которого спас Железный человек

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Роберт Дауни – младший на "Шоу Эллен Дедженерес", где актер заменял ведущую, встретился с десятилетним фанатом, которому помог Железный человек, . Роберт Дауни – младший на "Шоу Эллен Дедженерес", где актер заменял ведущую, встретился с десятилетним фанатом, которому помог Железный человек, сообщает Screen Rant.

Роберт Дауни — младший взял интервью у десятилетнего Винсента и его родителей. Мать рассказала, что ребенок перестал говорить в возрасте одного года, а в четыре у него диагностировали аутизм.

Отец добавил, что мальчику было сложно заводить друзей и рассказывать о своих потребностях.

Винсент гордо заявил, что ситуацию изменил шлем Железного человека. Когда он его надел, оказалось, что он может говорить, потому что почувствовал себя увереннее. Отец пояснил, что Винсент "превратился в другого ребенка" за 24 часа.