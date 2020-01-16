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Культура
2020-01-16T16:19+0300
https://ria.ru/20200116/1563455756.html
Стало известно, что будет на главной арт-ярмарке года BRAFA
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РИА Новости

Стало известно, что будет на главной арт-ярмарке года BRAFA

16:14 16.01.2020 (обновлено: 16:19 16.01.2020)
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© Предоставлено BRAFAЯрмарка искусства и антиквариата BRAFA Art Fair
Ярмарка искусства и антиквариата BRAFA Art Fair
© Предоставлено BRAFA
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Офорт Брейгеля, натюрморт Франса Снейдерса, марсианский метеорит стали одними из самых необычных экспонатов брюссельской ярмарки BRAFA, которая начинает "арт год" в мире искусства.
Ярмарка, которая представляет работы с древнейших времен до сегодняшнего дня, пройдет в 65-й раз в Брюсселе с 26 января по 2 февраля 2020 года.

"BRAFA охватывает 20 специализаций от археологии до современного искусства, но экспонаты модернистского и современного искусства постепенно количественно теснят старое искусство, но последнее остается качественно и значительно представленным: около половины новых участников BRAFA 2020 года специализируются в археологии, старых мастерах, мебели и артефактах", - отметили в пресс-службе ярмарки.

Одним из знаковых предметов смотра станет офорт Питера Брейгеля Старшего "Лень" из цикла "Семь смертных грехов" (датируется около 1558 года, его начальная цена – 12,5 тысяч евро). Это само по себе событие – произведение , представленное Бельгийской профессиональной палатой в области старинных и современных изданий (CLAM), выполнено еще при жизни Брейгеля.
Примечательно, что параллельно с работой ярмарки, в Королевской Библиотеке Брюсселя проходит выставка графики этого мастера "Мир Брейгеля в черно-белом цвете", на которой представлены и работы из этой же серии.
© Предоставлено BRAFA

Питер Брейгель Старший. Гравюра "Лень"

Питер Брейгель Старший. Гравюра Лень
1 из 3

Питер Брейгель Старший. Гравюра "Лень"

© Предоставлено BRAFA
© Предоставлено BRAFA

Франс Снейдерс. "Натюрморт с лобстером, артишоками, спаржей и фруктами"

Франс Снейдерс. Натюрморт с лобстером, артишоками, спаржей и фруктами
2 из 3

Франс Снейдерс. "Натюрморт с лобстером, артишоками, спаржей и фруктами"

© Предоставлено BRAFA
© Предоставлено BRAFA

Виктор Гюго, сборник "Les Contemplations"

Cборник Les Contemplations, Виктор Гюго
3 из 3

Виктор Гюго, сборник "Les Contemplations"

© Предоставлено BRAFA
1 из 3

Питер Брейгель Старший. Гравюра "Лень"

© Предоставлено BRAFA
2 из 3

Франс Снейдерс. "Натюрморт с лобстером, артишоками, спаржей и фруктами"

© Предоставлено BRAFA
3 из 3

Виктор Гюго, сборник "Les Contemplations"

© Предоставлено BRAFA
За "старых мастеров" ответит Франс Снейдерс. Его красочный "Натюрморт с лобстером, артишоками, спаржей и фруктами" был написан в середине XVII века. Музейного уровня полотно представила галерея Klaas Muller, его цена колеблется в промежутке 350-500 тысяч евро.
Интересен первый из шести томов поэтического сборника Виктора Гюго "Les Contemplations" ("Созерцания") 1856 года выпуска с дарственной надписью и рисунком автора — Гюго был отличным рисовальщиком. Эта книга, посвященная памяти погибшей дочери автора, оценивается в 40 тысяч евро.
Есть на BRAFA и скульптура: среди редких предметов на ярмарке покажут гипсовые бюсты сестры Наполеона Бонапарт Каролины и ее супруга Иоахима Мюрата, созданные венецианцем Антонио Канова. Они оцениваются в 400 тысяч евро, а их варианты из мрамора хранятся в Историческом музее в Москве, куда они попали из коллекции Щукина. Варианты, представленные на BRAFA, происходят из коллекции королевской семьи Баварии.
© Предоставлено BRAFA

Антонио Канова. Бюст Иоахима Мюрата и Каролины Бонапарт

Антонио Канова. Бюст Каролины Бонапарт и Иоахима Мюрата
1 из 2

Антонио Канова. Бюст Иоахима Мюрата и Каролины Бонапарт

© Предоставлено BRAFA
© Предоставлено BRAFA

Филипп Гелюк. "Фальшивый Мондриан"

Филипп Гелюк. Ложный Мондриан
2 из 2

Филипп Гелюк. "Фальшивый Мондриан"

© Предоставлено BRAFA
1 из 2

Антонио Канова. Бюст Иоахима Мюрата и Каролины Бонапарт

© Предоставлено BRAFA
2 из 2

Филипп Гелюк. "Фальшивый Мондриан"

© Предоставлено BRAFA
Не обойдется без артефактов и типично бельгийского искусства. К первым можно причислить редкий марсианский метеорит весом почти два килограмма, который нашли в Ливии. Эксперты определяют его возраст сотнями миллионов лет и просят за него один миллион евро.
Ко второй категории относятся комиксы. Немногие знают, что они в этой стране популярны не менее, а может и более, чем в США и имеют свой визуальный стиль. В Брюсселе уже строят Музей Кота, посвященный одному из героев комиксов. А на BRAFA покажут сатирическую картину Филиппа Гелюка "Фальшивый Мондриан". На полотне герой произносит: "Если ты покупаешь не высохшую работу Мондриана, с высокой вероятностью она фальшивая". А в апреле на Елисейских Полях в Париже пройдет выставка скульптур, посвященных этому персонажу.
Россия будет представлена галереей Эритаж, которая, в частности, познакомит публику с советским коллекционным дизайном.
© Предоставлено BRAFAЯков Чернихов. Nonconstructive union of planes
Яков Чернихов. Nonconstructive union of planes
© Предоставлено BRAFA
Яков Чернихов. Nonconstructive union of planes

"Помимо редких экземпляров мебели в стиле Ар деко и предметов советского декоративно-прикладного искусства (агитлак, фарфор, стекло), на стенде галереи будут представлены архитектурные фантазии Якова Чернихова, одного из архитекторов советского периода первой величины", - рассказали в пресс-службе ярмарки, а в самой галерее отмечают, что Чернихова называли "Советским Пиранези".

Кроме того, на ярмарке состоится благотворительная продажа пяти фрагментов Берлинской стены и пройдет Лекционная программа BRAFA ArtTalks. На ней известный американский режиссер Роберт Уилсон расскажет о коллекционировании, намечены обсуждения об "оптической революции Ван Эйка", а также об одной из крупнейших частных коллекций Рафаэля во Франции в Поместье Шантийи.
Фрагменты Берлинской стены, которые продадут на ярмарке искусства и антиквариата BRAFA Art Fair
7 ноября 2019, 06:58Культура
Фрагменты Берлинской стены продадут на ярмарке искусства BRAFA
200000
КультураРафаэль СантиПитер Брейгель (младший)Питер Брейгель (старший)Исторический музейНаполеон Бонапарт
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