В школу по льготе: как работают поправки в закон об образовании

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В России готовятся к началу приемной кампании в школах. В этом году в порядке набора в первые классы произошли изменения: в конце декабря 2019-го президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу. Теперь дети, живущие в одной семье, имеют право преимущественного приема в сады и школы, где уже обучаются их братья и (или) сестры.

Одними из первых на практике новеллу начали применять в Южно-Сахалинске. Там в новом учебном году детей примут 87 первых классов.

“Это законодательное решение очень актуально, поскольку подобные случаи ежегодно возникают в каждой школе, и ранее был риск при зачислении получить отказ из-за отсутствия вакантных мест. Теперь же при подаче документов родителям достаточно отметить новую льготу и получить право преимущественного приема в школы, где уже обучаются братья или сестры будущего первоклассника”, – отметила директор департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева.