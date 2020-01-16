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2020-01-16T08:01+0300
https://ria.ru/20200116/1563438149.html
В школу по льготе: как работают поправки в закон об образовании
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РИА Новости

В школу по льготе: как работают поправки в закон об образовании

08:00 16.01.2020 (обновлено: 08:01 16.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНачало учебного года в школах России
Начало учебного года в школах России
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В России готовятся к началу приемной кампании в школах. В этом году в порядке набора в первые классы произошли изменения: в конце декабря 2019-го президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу. Теперь дети, живущие в одной семье, имеют право преимущественного приема в сады и школы, где уже обучаются их братья и (или) сестры.
Одними из первых на практике новеллу начали применять в Южно-Сахалинске. Там в новом учебном году детей примут 87 первых классов.
“Это законодательное решение очень актуально, поскольку подобные случаи ежегодно возникают в каждой школе, и ранее был риск при зачислении получить отказ из-за отсутствия вакантных мест. Теперь же при подаче документов родителям достаточно отметить новую льготу и получить право преимущественного приема в школы, где уже обучаются братья или сестры будущего первоклассника”, – отметила директор департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева.
Президент РФ Владимир Путин
2 декабря 2019, 15:51
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Первая волна записи в школу пройдет в регионе 21 января, второй этап зачисления стартует 1 июля. Подать заявление на обучение можно только в электронном виде через сайты департамента образования и порталы школ. Обычно в первый день старта кампании подается до 70% всех заявлений.
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Хорошие новостиХорошие новостиВладимир ПутинЮжно-Сахалинск
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