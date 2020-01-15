В Белом доме назвали условие выхода из торгового соглашения с Китаем

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. США не исключили выход из торгового соглашения с Китаем , если одна из сторон не будет выполнять свои обязательства и не будет показывать стремления устранить эти нарушения, заявил в рамках телефонного брифинга высокопоставленный сотрудник американской администрации.

"Если (одна из сторон) не будет изъявлять готовность устранять эти нарушения,… единственное средство в этом случае - выход из соглашения", - сказал он.

Он также добавил, что срок для консультаций по устранению подобных нарушений "примерно 90 дней".

Ранее Соединенные Штаты и Китай после 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом , от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.

Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок. Таким образом, стороны спустя два года переговоров в конце концов достигли пусть и промежуточного, но результата.

В рамках переговоров по второй фазе сделки ожидаются обсуждения снятия и оставшихся пошлин. О том, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов, сообщал в связи с заключением первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Однако Трамп отмечал, что снятие этих ограничений будет козырем в переговорах по второй фазе сделки.