Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T23:55+0300
https://ria.ru/20200115/1563473856.html
Израиль нанес удары по целям ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа
https://cdn25.img.ria.ru/images/152877/71/1528777159_49:0:1923:1054_1036x0_80_0_0_ec863cdd2664d9941865c54814cd7d75.jpg
РИА Новости

Израиль нанес удары по целям ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

23:55 15.01.2020
492
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16
© AP Photo / Ariel Schalit
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Израильские военные нанесли удары по целям палестинского движения ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил.
Ранее сообщалось, что армия Израиля засекла пуск четырёх снарядов из сектора Газа в сторону Израиля, два из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".
"В ответ некоторое время назад истребители ВВС Израиля атаковали ряд целей ХАМАС на севере сектора Газа ", - сообщила пресс-служба армии Израиля.
Отмечается, что среди целей были здание, где производилось оружие, и военный комплекс.
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Вчера, 00:59Война в Сирии
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
1900194
Обсудить 0
ВВС ИзраиляСектор ГазаХамасИзраильВ мире
Рекомендуем
Джон Салливан
Новый посол США Салливан в четверг прибудет в Россию
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
В Белом доме назвали условие выхода из торгового соглашения с Китаем
Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте
Военные США у здания Пентагона
Пентагон подписал контракт по гиперзвуковому оружию с Lockheed Martin
Артиллерийские орудия сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе, сообщает СМИ
Истребитель F-15 ВВС Израиля
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Американский эксперт прокомментировал уход правительства РФ в отставку
Президент США Дональд Трамп
Сенат США в четверг начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа
Первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
В Европарламенте обвинили Россию в "искажении" истории Второй мировой
Здание посольства РФ в Ливане
В Бейруте у посольства России идут столкновения протестующих и полиции
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
В Сети появилась запись "совещания" Гончарука с критикой Зеленского
Бойцы сирийских правительственных войск после освобождения от боевиков города Джарджаназ в провинции Идлиб
Боевики предприняли ряд провокаций против вооруженных сил Сирии
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Киев призвал НАТО рассмотреть вступление в одну из программ альянса
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
Российские дипломаты в Бейруте не пострадали во время столкновений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Вильфанд: прогноз по рискам лесных пожаров можно будет дать в марте
06:08Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
06:03Британский продюсер рассказал, может ли кто-то стать новыми Beatles
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
Лента новостейМолния