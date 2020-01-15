Израиль нанес удары по целям ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Израильские военные нанесли удары по целям палестинского движения ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил.
Ранее сообщалось, что армия Израиля засекла пуск четырёх снарядов из сектора Газа в сторону Израиля, два из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".
"В ответ некоторое время назад истребители ВВС Израиля атаковали ряд целей ХАМАС на севере сектора Газа ", - сообщила пресс-служба армии Израиля.
Отмечается, что среди целей были здание, где производилось оружие, и военный комплекс.