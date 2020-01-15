В Бейруте у посольства России демонстранты потеснили полицию

Демонстранты провоцировали полицейских более получаса, забрасывая их камнями и петардами. После этого силовики применили слезоточивый газ и силу для разгона демонстрантов. Несколько гранат со слезоточивым газом разорвалось у стен российской дипмиссии.
После относительного затишья прибыли десятки новых демонстрантов и начали интенсивно забрасывать кордоны полиции камнями. Офицеры отдали приказ отступить на территорию полицейского управления.
Сотрудники гражданской обороны оказывают помощь пострадавшим от удушья и в результате попадания камней. Несколько человек, нуждающихся в помощи, оказалось среди журналистов.
13 января, 22:36Ливан восстановил право голоса в ГА ООН