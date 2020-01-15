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2020-01-15T23:38+0300
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В Бейруте у посольства России демонстранты потеснили полицию
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РИА Новости

В Бейруте у посольства России демонстранты потеснили полицию

23:38 15.01.2020
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© РИА Новости / Мохамад АлаеддинЗдание посольства РФ в Ливане
Здание посольства РФ в Ливане
© РИА Новости / Мохамад Алаеддин
БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты вынудили стражей порядка отступить на территорию полицейского участка напротив посольства России в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты провоцировали полицейских более получаса, забрасывая их камнями и петардами. После этого силовики применили слезоточивый газ и силу для разгона демонстрантов. Несколько гранат со слезоточивым газом разорвалось у стен российской дипмиссии.
После относительного затишья прибыли десятки новых демонстрантов и начали интенсивно забрасывать кордоны полиции камнями. Офицеры отдали приказ отступить на территорию полицейского управления.
Сотрудники гражданской обороны оказывают помощь пострадавшим от удушья и в результате попадания камней. Несколько человек, нуждающихся в помощи, оказалось среди журналистов.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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