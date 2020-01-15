Пентагон подписал контракт по гиперзвуковому оружию с Lockheed Martin

"Управление перспективных исследовательских проектов заключило с компанией Lockheed Martin… контракт на сумму 31,9 миллиона долларов на программу интеграции систем третьего этапа работ по созданию системы вооружения (OpFires). OpFires предполагает разработку инновационной системы наземного базирования, позволяющей гиперзвуковой ускорительной глиссадной ракетной системе преодолеть продвинутую систему противовоздушной обороны противника и быстро поражать цели в сжатый период времени", - говорится в сообщении.