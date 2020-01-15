Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является "прямым унижением Украины".
В понедельник комитет Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества одобрил постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ. Теперь его должен одобрить украинский парламент. Ранее Украина официально отказалась от участия в сессии из-за возвращения России.
По его словам, сначала украинская делегация сказала, "что мы не будем работать в ПАСЕ, потом сказало, что будем". "Они корчат из себя клоунов, не понимая, что такой троллинг хорош в стране, где происходит революция. В Европе вообще не понимают, что происходит и почему эти клоуны так несерьезно ведут себя с международными институтами… Такое поведение – прямое унижение Украины", – приводит слова Рабиновича сайт политсилы в среду.
Депутат считает, что Украине "безусловно надо" возвращаться к работе в ПАСЕ.
Парламентская ассамблея Совета Европы в июне 2019 года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию Ассамблеи.
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