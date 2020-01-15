Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным

Депутат считает, что Украине "безусловно надо" возвращаться к работе в ПАСЕ.

Парламентская ассамблея Совета Европы в июне 2019 года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию Ассамблеи.