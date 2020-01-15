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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T22:48+0300
https://ria.ru/20200115/1563472676.html
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/31/1563443179_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_01e20d1a7a224dbd4521bb18ba0de508.jpg
РИА Новости

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию

22:45 15.01.2020 (обновлено: 22:48 15.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщается на сайте Кремля.
"Образовать рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, сопредседателями рабочей группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, академик РАН Талия Хабриева.
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюКонституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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