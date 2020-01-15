Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщается на сайте Кремля.
"Образовать рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, сопредседателями рабочей группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, академик РАН Талия Хабриева.