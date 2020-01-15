Орловский губернатор прокомментировал поставленные Путиным задачи

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поставленные президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию новые задачи требуют высокой ответственности от глав регионов, рассказал РИА Новости губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков.
"Сразу после послания Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ об отставке правительства. Уже внесена на рассмотрение Госдумы кандидатура нового премьер-министра. Мы видим, что перед страной в целом, перед регионами поставлены масштабные задачи по ключевым направлениям социально-экономического и политического развития. Приняты важные шаги по направлению повышения роли и значения парламента. Все эти новые задачи требуют от нас высокой ответственности и мобилизации", - отметил Клычков.
Губернатор Орловской области выразил надежду, что именно в рамках обозначенных в послании направлений развития и пройдут кадровые изменения, направленные на особое внимание к существующим проблемам и формирующие этап перехода к элементам парламентской республики.
"Уверен, что вместе мы продолжим эффективно работать в соответствии с главными приоритетами развития России, которые определил сегодня глава государства", - отметил Клычков.
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.