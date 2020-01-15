Орловский губернатор прокомментировал поставленные Путиным задачи

"Сразу после послания Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ об отставке правительства. Уже внесена на рассмотрение Госдумы кандидатура нового премьер-министра. Мы видим, что перед страной в целом, перед регионами поставлены масштабные задачи по ключевым направлениям социально-экономического и политического развития. Приняты важные шаги по направлению повышения роли и значения парламента. Все эти новые задачи требуют от нас высокой ответственности и мобилизации", - отметил Клычков.