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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T22:35+0300
https://ria.ru/20200115/1563472499.html
Орловский губернатор прокомментировал поставленные Путиным задачи
https://cdn22.img.ria.ru/images/155093/60/1550936008_0:359:3000:2047_1036x0_80_0_0_248d86beeac7fc387d80f5d1ec5497e6.jpg
РИА Новости

Орловский губернатор прокомментировал поставленные Путиным задачи

22:35 15.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поставленные президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию новые задачи требуют высокой ответственности от глав регионов, рассказал РИА Новости губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков.
"Сразу после послания Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ об отставке правительства. Уже внесена на рассмотрение Госдумы кандидатура нового премьер-министра. Мы видим, что перед страной в целом, перед регионами поставлены масштабные задачи по ключевым направлениям социально-экономического и политического развития. Приняты важные шаги по направлению повышения роли и значения парламента. Все эти новые задачи требуют от нас высокой ответственности и мобилизации", - отметил Клычков.
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Губернатор Орловской области выразил надежду, что именно в рамках обозначенных в послании направлений развития и пройдут кадровые изменения, направленные на особое внимание к существующим проблемам и формирующие этап перехода к элементам парламентской республики.
"Уверен, что вместе мы продолжим эффективно работать в соответствии с главными приоритетами развития России, которые определил сегодня глава государства", - отметил Клычков.
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
800202
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Послание президента России Федеральному собраниюМихаил МишустинГосдума РФАндрей КлычковПравительство РФОрловская областьРоссияПолитика
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