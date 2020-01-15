Боевики предприняли ряд провокаций против вооруженных сил Сирии

"Так, в ночь с 14 на 15 января три отряда боевиков численностью до 50 человек при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенных пунктов Хуайн-Эш-Шаар, Самка и Барса провинции Идлиб. Огнем артиллерии правительственных войск вооруженные группировки были остановлены и отошли на исходные рубежи", - сказал Боренков.