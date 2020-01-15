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Боевики предприняли ряд провокаций против вооруженных сил Сирии
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РИА Новости

Боевики предприняли ряд провокаций против вооруженных сил Сирии

22:30 15.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийБойцы сирийских правительственных войск после освобождения от боевиков города Джарджаназ в провинции Идлиб
Бойцы сирийских правительственных войск после освобождения от боевиков города Джарджаназ в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы позиций вооруженных сил Сирии и мирных населенных пунктов, провоцируя правительственные войска на ответные действия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков.
"Так, в ночь с 14 на 15 января три отряда боевиков численностью до 50 человек при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенных пунктов Хуайн-Эш-Шаар, Самка и Барса провинции Идлиб. Огнем артиллерии правительственных войск вооруженные группировки были остановлены и отошли на исходные рубежи", - сказал Боренков.
Он добавил, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны вооруженных группировок.
"Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сафсара, Чекурджак, Мукатталь, Сараф, Абу-Асад провинции Латакия; Эль-Хадер, Сабикия, Биньямин, Барагити, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Эс-Салихия, Зайтуна, Гадфа, Абу-Дафна, Балька, Джарджаназ, Хан-Шейхун, Хальбан, Басра, Телль-Кальбе, Суккория, Тертиях, Эль-Касабия провинции Идлиб, Хуайз, Эль-Харука, Кальят-Марза провинции Хама", - говорится в сообщении.
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