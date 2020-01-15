СК выяснит обстоятельства жесткой посадки вертолета в Подмосковье

Ранее в среду представитель экстренных служб Подмосковья сообщил РИА Новости, что частный вертолет Robinson совершил вынужденную посадку в городском округе Дмитровский на севере региона, пилот не пострадал.

"Организована доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета в Дмитровском районе Московской области. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала она.