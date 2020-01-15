СК выяснит обстоятельства жесткой посадки вертолета в Подмосковье

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета в Дмитровском районе Московской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
Ранее в среду представитель экстренных служб Подмосковья сообщил РИА Новости, что частный вертолет Robinson совершил вынужденную посадку в городском округе Дмитровский на севере региона, пилот не пострадал.
"Организована доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета в Дмитровском районе Московской области. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала она.
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