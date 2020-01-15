Выход беженцев из районов зоны деэскалации в Идлибе продолжается

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мирные жители продолжают выходить из удерживаемых вооруженными группировками районов идлибской зоны деэскалации в сторону территорий, подконтрольных сирийским правительственным силам, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжается выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам. Пункты пропуска "Абу-Эд-Духур" в провинции Идлиб, "Эль-Хадер" в провинции Алеппо и "Хабит" в провинции Хама начали функционировать 13 января 2020 года с 12.00 по местному времени (13.00 мск)", - сказал он.
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и не препятствовать выходу мирных жителей через открытые пункты пропуска.