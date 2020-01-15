Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T22:19+0300
https://ria.ru/20200115/1563472253.html
Выход беженцев из районов зоны деэскалации в Идлибе продолжается
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/37/1562783711_0:149:2145:1356_1036x0_80_0_0_43b3f1c514abe00f5d5508601dbd9474.jpg
РИА Новости

Выход беженцев из районов зоны деэскалации в Идлибе продолжается

22:19 15.01.2020
263
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОсвобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мирные жители продолжают выходить из удерживаемых вооруженными группировками районов идлибской зоны деэскалации в сторону территорий, подконтрольных сирийским правительственным силам, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжается выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам. Пункты пропуска "Абу-Эд-Духур" в провинции Идлиб, "Эль-Хадер" в провинции Алеппо и "Хабит" в провинции Хама начали функционировать 13 января 2020 года с 12.00 по местному времени (13.00 мск)", - сказал он.
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и не препятствовать выходу мирных жителей через открытые пункты пропуска.
Провинция Идлиб в Сирии
8 января, 18:28Война в Сирии
Россия и Турция выступили за выполнение договоренностей по Идлибу
800000
Обсудить 0
Центр по примирению в СирииВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Бойцы сирийских правительственных войск после освобождения от боевиков города Джарджаназ в провинции Идлиб
Боевики предприняли ряд провокаций против вооруженных сил Сирии
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Американский эксперт прокомментировал уход правительства РФ в отставку
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Володин не опасается обострения дискуссий в парламенте
Президент США Дональд Трамп
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Артиллерийские орудия сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе, сообщает СМИ
Вадим Рабинович
Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным
Елена Шмелева
Шмелева не стала комментировать сообщения о назначении в правительство
Первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
В Европарламенте обвинили Россию в "искажении" истории Второй мировой
Меган, герцогиня Сассекская, на лондонской премьере Короля Льва. 14 июля 2019
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Военные США у здания Пентагона
Пентагон подписал контракт по гиперзвуковому оружию с Lockheed Martin
Первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
В Белом доме назвали условие выхода из торгового соглашения с Китаем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
Орловский губернатор прокомментировал поставленные Путиным задачи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
06:03Британский продюсер рассказал, может ли кто-то стать новыми Beatles
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Лента новостейМолния