Выход беженцев из районов зоны деэскалации в Идлибе продолжается

"Продолжается выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам. Пункты пропуска "Абу-Эд-Духур" в провинции Идлиб, "Эль-Хадер" в провинции Алеппо и "Хабит" в провинции Хама начали функционировать 13 января 2020 года с 12.00 по местному времени (13.00 мск)", - сказал он.