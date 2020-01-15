В Госдуме пообещали внести коррективы в проект по питанию в школах

"По вопросу организации здорового горячего питания для школьников есть хороший правовой задел, потому что комитет Госдумы по образованию и науке уже рассмотрел соответствующий законопроект во втором чтении. Подготовка и обсуждение проекта этого закона проходили непросто, в серьезных боях с правительством, причем на разных его эшелонах. Уверен, что посыл президента решает вопрос принципиально", - цитирует Никонова его пресс-служба.