В Госдуме пообещали внести коррективы в проект по питанию в школах

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке внесет коррективы в законопроект по вопросу организации здорового горячего питания для школьников в ближайшие дни, заявил глава комитета Вячеслав Никонов.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
"По вопросу организации здорового горячего питания для школьников есть хороший правовой задел, потому что комитет Госдумы по образованию и науке уже рассмотрел соответствующий законопроект во втором чтении. Подготовка и обсуждение проекта этого закона проходили непросто, в серьезных боях с правительством, причем на разных его эшелонах. Уверен, что посыл президента решает вопрос принципиально", - цитирует Никонова его пресс-служба.
По его словам, дальше дело только в сроках реализации, которые Путин тоже обозначил.
"В ближайшие дни комитет внесет коррективы в законопроект с тем, чтобы закон был оперативно принят и под него было подведено серьезное федеральное финансирование", - добавил депутат.