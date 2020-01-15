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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T22:10+0300
https://ria.ru/20200115/1563472068.html
В Госдуме пообещали внести коррективы в проект по питанию в школах
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РИА Новости

В Госдуме пообещали внести коррективы в проект по питанию в школах

22:10 15.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Школьная столовая. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке внесет коррективы в законопроект по вопросу организации здорового горячего питания для школьников в ближайшие дни, заявил глава комитета Вячеслав Никонов.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
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"По вопросу организации здорового горячего питания для школьников есть хороший правовой задел, потому что комитет Госдумы по образованию и науке уже рассмотрел соответствующий законопроект во втором чтении. Подготовка и обсуждение проекта этого закона проходили непросто, в серьезных боях с правительством, причем на разных его эшелонах. Уверен, что посыл президента решает вопрос принципиально", - цитирует Никонова его пресс-служба.
По его словам, дальше дело только в сроках реализации, которые Путин тоже обозначил.
"В ближайшие дни комитет внесет коррективы в законопроект с тем, чтобы закон был оперативно принят и под него было подведено серьезное федеральное финансирование", - добавил депутат.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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