Шмелева не стала комментировать сообщения о назначении в правительство

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Руководитель образовательного фонда "Талант и успех", сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева отказалась комментировать сообщения о своем возможном назначении на должность министра науки и высшего образования РФ.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Вчера, 17:56Новое правительство. Драмы нет
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем канале в Telegram опубликовала возможный список нового правительства и спрогнозировала, что премьером станет Мишустин. В этом же списке фигурировала и Шмелева, которая, по мнению Симоньян, могла бы стать министром науки и высшего образования.
"Нет у меня никаких пока комментариев", - сказала Шмелева РИА Новости.
Исполняющим обязанности министра науки и высшего образования РФ сейчас является Михаил Котюков.