Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-15T22:07+0300
https://ria.ru/20200115/1563472010.html
Шмелева не стала комментировать сообщения о назначении в правительство
https://cdn24.img.ria.ru/images/152038/95/1520389510_0:154:2766:1710_1036x0_80_0_0_6747961693902cf79707848c2bb47ab9.jpg
РИА Новости

Шмелева не стала комментировать сообщения о назначении в правительство

22:06 15.01.2020 (обновлено: 22:07 15.01.2020)
6128
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕлена Шмелева
Елена Шмелева
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Елена Шмелева. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Руководитель образовательного фонда "Талант и успех", сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева отказалась комментировать сообщения о своем возможном назначении на должность министра науки и высшего образования РФ.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
Вчера, 17:56
Новое правительство. Драмы нет
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем канале в Telegram опубликовала возможный список нового правительства и спрогнозировала, что премьером станет Мишустин. В этом же списке фигурировала и Шмелева, которая, по мнению Симоньян, могла бы стать министром науки и высшего образования.
"Нет у меня никаких пока комментариев", - сказала Шмелева РИА Новости.
Исполняющим обязанности министра науки и высшего образования РФ сейчас является Михаил Котюков.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 20:45
"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку
4451164
Обсудить 2
Формирование нового правительстваЕлена ШмелеваМихаил МишустинМинистерство образования и науки РФМаргарита СимоньянРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Американский эксперт прокомментировал уход правительства РФ в отставку
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян одной из первых предсказала назначение Мишустина премьером
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Вадим Рабинович
Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
Будущее Дмитрия Медведева
Первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
В Европарламенте обвинили Россию в "искажении" истории Второй мировой
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
06:03Британский продюсер рассказал, может ли кто-то стать новыми Beatles
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Лента новостейМолния