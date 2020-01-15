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Число жертв взрыва и пожара на химзаводе в Испании выросло до трех
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РИА Новости

Число жертв взрыва и пожара на химзаводе в Испании выросло до трех

22:04 15.01.2020
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© AP Photo / Laura_presicce videoВзрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
© AP Photo / Laura_presicce video
МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва и пожара на химическом заводе в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) увеличилось до трех человек.
Один из пострадавших, находившийся в критическом состоянии, скончался в барселонской больнице, сообщила служба гражданской защиты Каталонии.
"Раненый в критическом состоянии, который находился в больнице в Валь д'Эброн, скончался", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Ранее сообщалось о двух жертвах. Утром в среду пожарные под обломками обнаружили тело сотрудника компании. Погиб также местный житель: железный лист весом около тонны (предположительно, крышка от взорвавшегося реактора) пролетел расстояние в три километра, влетел в окно жилого дома, что привело к обрушению потолка в квартире.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва и пожара пострадали восемь сотрудников завода.
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Вчера, 16:33
В испанской провинции, где случился взрыв, нет групп туристов из РФ
Накануне вечером мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQOXE (завод занимается производством этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида) в провинции Таррагона, начался пожар. Местным жителям было запрещено выходить из домов. Запрет был снят через полтора часа после того, как было установлено, что токсичного облака в воздухе нет. Замеры, сделанные в среду, не выявили превышения токсичных веществ в воздухе.
За ночь пожарным удалось взять огонь под контроль. В течение дня они охлаждали бак, где горел этиленоксид, и пытались не допустить утечки химических веществ. Потушить горение химических веществ такого типа невозможно, надо дождаться, пока они выгорят сами. К вечеру среды горение химических элементов в цистерне, которое продолжалось почти сутки, прекратилось, сообщила пожарная служба.
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ТаррагонаКаталонияИспанияВ мире
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