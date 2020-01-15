Число жертв взрыва и пожара на химзаводе в Испании выросло до трех

МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва и пожара на химическом заводе в испанской провинции Число погибших в результате взрыва и пожара на химическом заводе в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония ) увеличилось до трех человек.

Один из пострадавших, находившийся в критическом состоянии, скончался в барселонской больнице, сообщила служба гражданской защиты Каталонии.

"Раненый в критическом состоянии, который находился в больнице в Валь д'Эброн, скончался", - говорится в сообщении службы в Twitter.

Ранее сообщалось о двух жертвах. Утром в среду пожарные под обломками обнаружили тело сотрудника компании. Погиб также местный житель: железный лист весом около тонны (предположительно, крышка от взорвавшегося реактора) пролетел расстояние в три километра, влетел в окно жилого дома, что привело к обрушению потолка в квартире.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и пожара пострадали восемь сотрудников завода.

Накануне вечером мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQOXE (завод занимается производством этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида) в провинции Таррагона, начался пожар. Местным жителям было запрещено выходить из домов. Запрет был снят через полтора часа после того, как было установлено, что токсичного облака в воздухе нет. Замеры, сделанные в среду, не выявили превышения токсичных веществ в воздухе.