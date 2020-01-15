Американский эксперт прокомментировал уход правительства РФ в отставку

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин предложенными изменениями во властных структурах показал, что у него собственная концепция того, как должна выглядеть власть в России, и что он будет четко контролировать возможные будущие трансформации, сказал РИА Новости американский политолог, директор экспертного Института Кеннана в Вашингтоне Мэтью Рожански.

"Имеет большое значение то, что президент Путин вновь удивил даже самых внимательных наблюдателей за российской властью, выбрав для продвижения относительно менее известную фигуру, а не кого-либо из намного более знаменитых кандидатов, относительно которых было много спекуляций. Из этого можно сделать вывод, что Путин не раскрывает своих планов относительно будущего государственной власти, что у него есть собственная концепция и что она не пойдет каким-либо заранее предопределенным курсом", - сказал Рожански.

"Тем не менее, выбор Мишустина в некоторой степени соответствует двум десятилетиям властной идеологии Путина. В конце концов, Мишустин пользуется полным доверием как администратор важнейших ресурсов государства — налоговых сборов, а также чувствительных данных обо всех гражданах и бизнесе", - добавил политолог.

Рожански назвал Мишустина "искушенным в технологиях новатором, даже в какой-то степени больше, чем Медведев, который сам знаменит своим энтузиазмом относительно технологий". "Но это, скорее, был энтузиазм потребителя интернета, чем цифрового архитектора", - уточнил собеседник агентства.

"Очень многое пока неясно относительно того, какие дальнейшие шаги предпримет российская власть, но очевидно, что Путин твердо удерживает контроль и сам решит, когда, как и с кем он осуществит какую-либо запланированную передачу власти", - заключил Рожански.