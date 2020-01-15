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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-15T21:49+0300
https://ria.ru/20200115/1563471642.html
Американский эксперт прокомментировал уход правительства РФ в отставку
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/17/1563441761_0:67:2602:1531_1036x0_80_0_0_015c2296d08f67784e7842b7c7af2ec8.jpg
РИА Новости

Американский эксперт прокомментировал уход правительства РФ в отставку

21:48 15.01.2020 (обновлено: 21:49 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложенными изменениями во властных структурах показал, что у него собственная концепция того, как должна выглядеть власть в России, и что он будет четко контролировать возможные будущие трансформации, сказал РИА Новости американский политолог, директор экспертного Института Кеннана в Вашингтоне Мэтью Рожански.
В среду правительство Дмитрия Медведева подало в отставку, Путин внес на рассмотрение в Госдуму на должность премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.
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"Имеет большое значение то, что президент Путин вновь удивил даже самых внимательных наблюдателей за российской властью, выбрав для продвижения относительно менее известную фигуру, а не кого-либо из намного более знаменитых кандидатов, относительно которых было много спекуляций. Из этого можно сделать вывод, что Путин не раскрывает своих планов относительно будущего государственной власти, что у него есть собственная концепция и что она не пойдет каким-либо заранее предопределенным курсом", - сказал Рожански.
"Тем не менее, выбор Мишустина в некоторой степени соответствует двум десятилетиям властной идеологии Путина. В конце концов, Мишустин пользуется полным доверием как администратор важнейших ресурсов государства — налоговых сборов, а также чувствительных данных обо всех гражданах и бизнесе", - добавил политолог.
Рожански назвал Мишустина "искушенным в технологиях новатором, даже в какой-то степени больше, чем Медведев, который сам знаменит своим энтузиазмом относительно технологий". "Но это, скорее, был энтузиазм потребителя интернета, чем цифрового архитектора", - уточнил собеседник агентства.
"Очень многое пока неясно относительно того, какие дальнейшие шаги предпримет российская власть, но очевидно, что Путин твердо удерживает контроль и сам решит, когда, как и с кем он осуществит какую-либо запланированную передачу власти", - заключил Рожански.
Институт Кеннана, который возглавляет Рожански, создан в 1974 году на основе Международного центра Вудро Вильсона и ставит своей задачей изучение России и других постсоветских стран. Центр, один из ведущих в своей области в США, занимается исследованиями в области политологии и культуры.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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Замена премьера-просто очередное телодвижение в правительстве, которое ничего не решает и фактически будет продолжать оставаться фишкой администрации Президента , да и самого Путина.
15 января, 22:12
николай агнин
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