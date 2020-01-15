Безвизовый режим между Арменией и Китаем вступит в силу c 19 января

ЕРЕВАН, 15 янв – РИА Новости. Соглашение о безвизовом режиме между Соглашение о безвизовом режиме между Арменией Китаем вступит в силу с 19 января, сообщили в среду в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

"С 19 января 2020 года вступает в силу соглашение между правительствами Армении и КНР о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте армянского внешнеполитического ведомства.

Семнадцатого декабря 2019 года президент Армении Армен Саркисян одобрил ратификацию соглашения. Документ, который подписали в мае 2019 года в Ереване главы МИД двух стран Зограб Мнацаканян и Ван И, был ратифицирован армянским парламентом 10 декабря.

Замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц ранее заявил, что граждане двух стран смогут с внутренними паспортами въезжать на территорию государства, подписавшего соглашение, выезжать с его территории или следовать транзитом без визовых требований. Безвизовый режим действует 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

В случае, если граждане пожелают остаться в другой подписавшей соглашение стране свыше 90 дней, в частности для работы, учебы, занятия журналистской или иной деятельностью, то должны обратиться за получением визы.