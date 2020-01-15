Безвизовый режим между Арменией и Китаем вступит в силу c 19 января

"С 19 января 2020 года вступает в силу соглашение между правительствами Армении и КНР о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте армянского внешнеполитического ведомства.
Семнадцатого декабря 2019 года президент Армении Армен Саркисян одобрил ратификацию соглашения. Документ, который подписали в мае 2019 года в Ереване главы МИД двух стран Зограб Мнацаканян и Ван И, был ратифицирован армянским парламентом 10 декабря.
Замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц ранее заявил, что граждане двух стран смогут с внутренними паспортами въезжать на территорию государства, подписавшего соглашение, выезжать с его территории или следовать транзитом без визовых требований. Безвизовый режим действует 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.
В случае, если граждане пожелают остаться в другой подписавшей соглашение стране свыше 90 дней, в частности для работы, учебы, занятия журналистской или иной деятельностью, то должны обратиться за получением визы.
По данным МИД, документ не ограничивает право государств запрещать въезд на свои территории "нежелательных лиц" или ограничить их пребывание.
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