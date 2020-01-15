Володин и Мишустин не обсуждали состав нового правительства

"Во-первых, это прерогатива председателя правительства. Если он захочет этот вопрос с парламентом, мы, конечно, будем обсуждать. Возможно, это тема будет звучать на встрече с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем отчуждаться в ходе консультаций", - сказал спикер.