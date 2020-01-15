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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-15T21:11+0300
https://ria.ru/20200115/1563470934.html
Володин и Мишустин не обсуждали состав нового правительства
https://cdn22.img.ria.ru/images/155140/65/1551406591_0:0:2927:1646_1036x0_80_0_0_9193f72093b5a1ba4100a05b6d1d1f8c.jpg
РИА Новости

Володин и Мишустин не обсуждали состав нового правительства

21:11 15.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин на заседании Совета Федерации РФ
 Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что на встрече с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным состав нового правительства не обсуждался.
Отвечая на соответствующий вопрос, Володин ответил отрицательно.
"Во-первых, это прерогатива председателя правительства. Если он захочет этот вопрос с парламентом, мы, конечно, будем обсуждать. Возможно, это тема будет звучать на встрече с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем отчуждаться в ходе консультаций", - сказал спикер.
По его словам, Госдума в четверг в рамках действующего законодательства и своих полномочий рассмотрит вопрос о согласии для назначения председателя правительства.
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