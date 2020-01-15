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Вице-премьер Китая назвал соглашение с США соответствующим нормам ВТО
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РИА Новости

Вице-премьер Китая назвал соглашение с США соответствующим нормам ВТО

21:10 15.01.2020 (обновлено: 21:16 15.01.2020)
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Торговое соглашение США и Китая не нацелено против третьих стран и соответствует нормам Всемирной торговой организации, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ
"Это (соглашение) хорошо и для Китая, и для США, и для мира. Это взаимовыгодное соглашение, которое обеспечит стабильный экономический рост, продвижение мира и процветания и будет служить интересам производителей и потребителей в обеих странах. В то же время это соглашение не направлено против и не затронет законные интересы какой-либо третьей страны и соответствует нормам ВТО", - сказал Лю Хэ, выступая в Белом доме.
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