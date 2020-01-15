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На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
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РИА Новости

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение

21:08 15.01.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
БИШКЕК, 15 янв - РИА Новости. Землетрясение силой 4 балла произошло на границе Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии.
"Киргизский сейсмологический институт зафиксировал землетрясение интенсивностью в 4 балла в районе границы Киргизии и Таджикистана", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, очаг землетрясения находился в 30 километрах от киргизского села Бор-Добо. В селах Кара-Киндик, Сары-Таш и Нура интенсивность колебаний почвы достигла 3 баллов. "Жертв и разрушений нет", - уточнили в МЧС.
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