Политолог считает, что Мишустин не изменит заданный Путиным курс

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин, предложенный на должность премьер-министра РФ, не будет вносить изменения в курс правительства, его основной задачей станет реализация послания президента РФ Владимира Путина, считает политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Временное исполнение обязанностей премьера возложено на Медведева. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Мишустина на должность премьер-министра. Госдума в четверг 16 января рассмотрит назначение Мишустина.
"То, что президент озвучил сегодня в послании, - это и есть программа правительства. То есть ничего нового Мишустин придумывать не будет - он будет реализовывать эффективно послание, которое сегодня прозвучало", - сказал Матвейчев РИА Новости.
Политолог отметил эффективную работу Мишустина в налоговых органах: он сделал налоговую систему РФ "самой прогрессивной в мире", снизил процент "черной экономики" в стране. По словам эксперта, Мишустин - "человек-администратор, человек-специалист своего дела".