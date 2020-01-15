Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-15T21:07+0300
https://ria.ru/20200115/1563470809.html
Политолог считает, что Мишустин не изменит заданный Путиным курс
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/85/1563468554_0:190:3081:1923_1036x0_80_0_0_6387a33e9134a5705827459ca221985a.jpg
РИА Новости

Политолог считает, что Мишустин не изменит заданный Путиным курс

21:07 15.01.2020
3053
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин, предложенный на должность премьер-министра РФ, не будет вносить изменения в курс правительства, его основной задачей станет реализация послания президента РФ Владимира Путина, считает политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Временное исполнение обязанностей премьера возложено на Медведева. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Мишустина на должность премьер-министра. Госдума в четверг 16 января рассмотрит назначение Мишустина.
Михаил Мишустин
Вчера, 20:37Формирование нового правительства
Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере
"То, что президент озвучил сегодня в послании, - это и есть программа правительства. То есть ничего нового Мишустин придумывать не будет - он будет реализовывать эффективно послание, которое сегодня прозвучало", - сказал Матвейчев РИА Новости.
Политолог отметил эффективную работу Мишустина в налоговых органах: он сделал налоговую систему РФ "самой прогрессивной в мире", снизил процент "черной экономики" в стране. По словам эксперта, Мишустин - "человек-администратор, человек-специалист своего дела".
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Вчера, 20:35Формирование нового правительства
Симоньян одной из первых предсказала назначение Мишустина премьером
3731345
Обсудить 5
Формирование нового правительстваМихаил МишустинВысшая школа экономики (ВШЭ)Правительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Дом Правительства РФ
Немецкий эксперт прокомментировал отставку российского правительства
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян одной из первых предсказала назначение Мишустина премьером
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Американский эксперт прокомментировал уход правительства РФ в отставку
Елена Шмелева
Шмелева не стала комментировать сообщения о назначении в правительство
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Революция сверху. Суть предложенных Путиным изменений в Конституцию
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
Эксперт назвал плюсы от назначения главы ФНС Мишустина премьером
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Аксаков назвал Мишустина продвинутым и современным руководителем
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин на заседании Совета Федерации РФ
Володин и Мишустин не обсуждали состав нового правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
Орловский губернатор прокомментировал поставленные Путиным задачи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
06:03Британский продюсер рассказал, может ли кто-то стать новыми Beatles
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Лента новостейМолния