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США и Китай подписали первую часть торговой сделки
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РИА Новости

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

21:07 15.01.2020 (обновлено: 22:45 15.01.2020)
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Так, Пекин закупит американские промышленные товары на 75 миллиардов долларов, энергоносители – на 50 миллиардов, сельскохозяйственную продукцию – на 40 миллиардов, еще 35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Благодаря этому Вашингтон рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Пекином, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.
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Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав и расширить доступ на свой рынок. Таким образом, стороны спустя два года переговоров в конце концов достигли пусть и промежуточного, но результата.

Вторая фаза переговоров

Теперь Вашингтон и Пекин намерены обсудить снятие оставшихся пошлин. Ранее торгпред США Роберт Лайтхайзер заявил, что США сохранят налоги в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов.
Вместе с тем Трамп отмечал, что отмена ограничений станет козырем в переговорах по второй фазе сделки. Кроме того, американская администрация готова ввести новые пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки по ее первой фазе. Предусмотрен "конкретный механизм реализации", который будет регулироваться, в том числе, и секретными документами.
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По словам Трампа, переговоры по "второй" фазе начнутся в "ближайшее время". Кроме того, он выразил желание посетить Китай в недалеком будущем.
Переговоры по торговому соглашению между США и Китаем, которые фактически с момента прихода к власти Трампа в 2017 году сопровождались масштабной торговой войной, держали в напряжении мировую экономику и даже привели к замедлению темпов роста мирового ВВП.
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Дональд ТрампКитайСШАЭкономика
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