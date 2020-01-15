США и Китай подписали первую часть торговой сделки

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Так, Пекин закупит американские промышленные товары на 75 миллиардов долларов, энергоносители – на 50 миллиардов, сельскохозяйственную продукцию – на 40 миллиардов, еще 35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Благодаря этому Вашингтон рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Пекином, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.

Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав и расширить доступ на свой рынок. Таким образом, стороны спустя два года переговоров в конце концов достигли пусть и промежуточного, но результата.

Вторая фаза переговоров

Теперь Вашингтон и Пекин намерены обсудить снятие оставшихся пошлин. Ранее торгпред США Роберт Лайтхайзер заявил, что США сохранят налоги в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов.

Вместе с тем Трамп отмечал, что отмена ограничений станет козырем в переговорах по второй фазе сделки. Кроме того, американская администрация готова ввести новые пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки по ее первой фазе. Предусмотрен "конкретный механизм реализации", который будет регулироваться, в том числе, и секретными документами.

По словам Трампа, переговоры по "второй" фазе начнутся в "ближайшее время". Кроме того, он выразил желание посетить Китай в недалеком будущем.