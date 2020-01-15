Трамп ждет, что сделка c Китаем будет окончательной после второй фазы

"И это соглашение сейчас находится в фазе "один", мы, скорее всего, будем в состоянии завершить его в фазе "два". Мы не ожидаем фазы "три", - заявил Трамп, выступая на подписании церемонии первого этапа торгового соглашения с Китаем.