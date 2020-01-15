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Трамп ждет, что сделка c Китаем будет окончательной после второй фазы
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РИА Новости

Трамп ждет, что сделка c Китаем будет окончательной после второй фазы

21:04 15.01.2020 (обновлено: 21:05 15.01.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация не ожидает третьего этапа переговоров по торговой сделке с Китаем, скорее всего, соглашение будет окончательным по итогам "второй" фазы.
"И это соглашение сейчас находится в фазе "один", мы, скорее всего, будем в состоянии завершить его в фазе "два". Мы не ожидаем фазы "три", - заявил Трамп, выступая на подписании церемонии первого этапа торгового соглашения с Китаем.
Он добавил, что переговоры по "второй" фазе начнутся в "ближайшее время".
Переговоры по торговому соглашению между США и Китаем, которые фактически с момента прихода к власти президента Дональда Трампа в 2017 году сопровождались масштабной торговой войной, держали в напряжении мировую экономику и даже привели к замедлению темпов роста мирового ВВП.
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин
Вчера, 16:29
В США рассказали о деталях второй фазы торговой сделки с Китаем
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