Аксенов назвал Мишустина опытным управленцем и профессионалом

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин является опытным управленцем и профессионалом высочайшего уровня.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьер-министра. Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина.
"Михаил Владимирович – опытный управленец, профессионал высочайшего уровня. Будем работать", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".