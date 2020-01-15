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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-15T20:55+0300
https://ria.ru/20200115/1563470530.html
Аксенов назвал Мишустина опытным управленцем и профессионалом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/34/1563463466_0:0:3042:1711_1036x0_80_0_0_c097ef1826e300976592b6d66835b9c5.jpg
РИА Новости

Аксенов назвал Мишустина опытным управленцем и профессионалом

20:55 15.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин является опытным управленцем и профессионалом высочайшего уровня.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьер-министра. Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина.
"Михаил Владимирович – опытный управленец, профессионал высочайшего уровня. Будем работать", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Формирование нового правительстваСергей Аксенов (политик)Михаил МишустинГосдума РФФедеральная налоговая служба РФПравительство РФКрымРоссияПолитика
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