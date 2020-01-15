Симоньян отметила современный профессионализм Мишустина

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. После этого Симоньян спрогнозировала, что новым премьером станет Мишустин. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьера на рассмотрение в Госдуму.