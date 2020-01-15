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Формирование нового правительства
2020-01-15T20:56+0300
https://ria.ru/20200115/1563470505.html
Симоньян отметила современный профессионализм Мишустина
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РИА Новости

Симоньян отметила современный профессионализм Мишустина

20:54 15.01.2020 (обновлено: 20:56 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила современный профессионализм главы ФНС Михаила Мишустина, кандидатуру которого на пост премьер-министра президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. После этого Симоньян спрогнозировала, что новым премьером станет Мишустин. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьера на рассмотрение в Госдуму.
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"Мишустин - это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам", - написала Симоньян в своем канале в Telegram.
По ее словам, данные качества - это "то, что нам сейчас реально нужно".
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинФедеральная налоговая служба РФМаргарита СимоньянРоссияПолитика
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