Симоньян отметила современный профессионализм Мишустина

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила современный профессионализм главы ФНС Михаила Мишустина, кандидатуру которого на пост премьер-министра президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. После этого Симоньян спрогнозировала, что новым премьером станет Мишустин. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьера на рассмотрение в Госдуму.
"Мишустин - это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам", - написала Симоньян в своем канале в Telegram.
По ее словам, данные качества - это "то, что нам сейчас реально нужно".
Вчера, 17:56Новое правительство. Драмы нет